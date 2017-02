Die Preise der Berlinale 2017

Die Internationale Jury der 67. Berlinale unter Vorsitz von Regisseur Paul Verhoeven hat am Samstag die begehrten Bären-Preise vergeben. Auch zahlreiche unabhängige Jury lobten Auszeichnungen aus.

Preise der Internationalen Jury:

GOLDENER BÄR: «Körper und Seele» («Teströl és lélekröl») von Ildikó Enyedi (Ungarn)

SILBERNER BÄR, GROSSER PREIS DER JURY: «Félicité» von Alain Gomis ( Frankreich)

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE REGIE: «Die andere Seite der Hoffnung» («Toivon tuolla puolen») von Aki Kaurismäki (Finnland)

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DARSTELLERIN: Kim Min-hee in «On the Beach at Night Alone» («Bamui haebyun-eoseo honja») von Hong Sang-soo (Südkorea)

SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN DARSTELLER: Georg Friedrich in «Helle Nächte» von Thomas Arslan (Deutschland)

SILBERNER BÄR FÜR HERAUSRAGENDE KÜNSTLERISCHE LEISTUNG: Dana Bunescu für den Schnitt von «Ana, mon amour» von Calin Peter Netzer (Rumänien)

SILBERNER BÄR FÜR DAS BESTE DREHBUCH: Sebastián Lelio und Gonzalo Maza für «A Fantastic Woman» («Una Mujer Fantástica») von Sebastián Lelio (Chile)

SILBERNER BÄR FÜR DIE BESTE DOKUMENTATION (neu): «Ghost Hunting» («Istiyad Ashbah») von Raed Andoni (Frankreich/Palästina/Schweiz)

ALFRED-BAUER-PREIS: «Pokot» von Agnieszka Holland (Polen)

BESTER ERSTLINGSFILM: «Summer 1993» («Estiu 1993») von Carla Simón (Spanien/Katalanien, ab 11 Jahre)

GOLDENER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: «Kleine Stadt» («Cidade Pequena») von Diogo Costa Amarante (Portugal)

SILBERNER BÄR FÜR DEN BESTEN KURZFILM: «Träumerei in der Prärie» («Ensueño en la Pradera») von Esteban Arrangoiz Julien (Mexiko)

Preise der unabhängigen Jurys:

PREISE DER ÖKUMENISCHEN JURY: «Körper und Seele» («Teströl és lélekröl») von Ildikó Enyedi (Wettbewerb); «Investigating Paradise» («Tahqiq fel djenna») von Merzak Allouache (Panorama Dokumente); «Mama Colonel» von Dieudo Hamadi (Forum)



FIPRESCI-PREIS DES INTERNATIONALEN VERBANDES DER FILMKRITIK: «Körper und Seele» («Teströl és lélekröl») von Ildikó Enyedi (Wettbewerb); «Pendular» von Julia Murat (Panorama); «A Feeling Greater Than Love» («Shu'our akbar min el hob») von Mary Jirmanus Saba (Forum)



PREIS DER GILDE DEUTSCHER FILMKUNSTTHEATER: «The Party» von Sally Potter

PREISE DER CICAE (Internationaler Verband der Filmkunsttheater): «Centaur» von Aktan Arym Kubat (Panorama); «Newton» von Amit V Masurkar (Forum)

AMNESTY INTERNATIONAL FILMPREIS: «Devil's Freedom» («La libertad del diablo») von Everardo González

LABEL EUROPA CINEMAS (Initiative zur Förderung des europäischen Films): «Insyriated» von Philippe Van Leeuw

TEDDY AWARD (Queerer Filmpreis): «A Fantastic Woman» («Una mujer fantástica») von Sebastián Lelio (Spielfilm); «Small Talk» («Ri Chang Dui Hua») von Hui-chen Huang (Dokumentation); «My Gay Sister» («Min Homosyster») von Lia Hietala (Kurzfilm)



CALIGARI-FILMPREIS: «Der See die See» («El mar la mar») von Joshua Bonnetta und J.P. Sniadecki

HEINER-CAROW-PREIS der DEFA-Stiftung: «Fünf Sterne» von Annekatrin Hendel

PANORAMA PUBLIKUMS-PREIS: «Insyriated» von Philippe Van Leeuw

GLÄSERNER BÄR (Bundeszentrale für Politische Bildung): «Butterfly Kisses» von Rafael Kapelinski (Generation 14plus); «Das fünfte Schiff» («Piata lod'») von Iveta Grófov (Generation Kplus)