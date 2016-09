John Cleese machen unehrliche Politiker «fassungslos»

Der britische Komiker John Cleese (76) hält viele politische Debatten heute für unehrlicher als früher.

«Es macht mich fassungslos. Einer stellt sich hin und sagt: Schwarz ist weiß, und rot ist blau, und grün ist braun. Und die Leute jubeln», sagte das frühere Mitglied der Komikergruppe « Monty Python» in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung».

Mit Blick auf die USA fügte er an: «Die Republikaner wiederholen seit einigen Jahren Lügen so lange, bis sie sie selber glauben.» Früher sei in der Politik weniger geschummelt worden: «Ich kann mich jedenfalls an intelligente Debatten erinnern. Muss lange her sein.»

Cleese startet Ende Oktober zusammen mit seinem ehemaligen «Monty Python»-Kollegen Eric Idle eine Nordamerika-Tour. Vergangene Woche wurde ihm in Berlin der Medienpreis «Rose d'Or» für sein Lebenswerk verliehen.