Keine Überlebenden bei Absturz von russischem Flugzeug

Die Suchaktion rund um die Absturzstelle des russischen Flugzeugs laufen am Sonntag auf Hochtouren. Die Tupolew war auf dem Weg nach Syrien über dem Schwarzen Meer, als sie zwei Minuten nach dem Start in Sotschi um 5.25 Uhr Ortszeit vom Radar verschwand, so das russische Verteidigungsministerium. Demzufolge kam die Maschine aus Moskau und war in Sotschi zum Auftanken zwischengelandet. Rettungskräfte hätten Trümmerteile an der Absturzstelle etwa 1,5 Kilometer vor der Küste gefunden. Vermutlich sind alle 92 Insassen - darunter 84 Passagiere und acht Crew-Mitglieder - ums Leben gekommen. Dazu sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau: O-Ton: "Wir kennen den Absturzort der Maschine des Typs TU-154. Es wurden keine Überlebenden gesichtet." Mit an Bord waren mindestens 60 Sänger, Tänzer und Orchestermitglieder des weltberühmten Chors der Roten Armee - auch bekannt als Alexandrow-Ensemble. Sie sollten an einem permanenten Stützpunkt der russischen Luftwaffe in der syrischen Provinz Latakia auftreten. Zudem befanden sich mehrere russische Journalisten sowie Militärpersonal in dem Flugzeug. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax wurden einige Leichen inzwischen bereits geborgen. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar. Russische Agenturen berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass ein Anschlag ausgeschlossen wurde.