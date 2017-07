"We love to verarsch you": ProSieben verprellt Zuschauer mit alten Clips

"Die besten Shows an einem Abend - gleichzeitig und mit jeder Menge Stars!" oder "Mehr Highlights gab es an einem Abend noch nie!": Mit diesen vollmundigen Worten warb der Privatsender ProSieben für das TV-Format "Die Gameshow-Konferenz", das gestern Abend zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde. Der Slogan "Alle in einer Show - und eine Show für alle" ließ viele Zuschauer auf gute Abendunterhaltung hoffen. Die Gaming-Shows des Senders sind regelmäßig mit nationalen Top-Stars besetzt - darunter Joko und Klaas, Oliver Pocher, Lilly Becker und Elton. Doch es sollte ganz anders kommen.

Heute Abend #thewall, später dann #gameshowkonferenz und morgen früh #17Meter.

Gutes Wochenende für mein Gameshow-Herz. — Niklas (@NiKlaasJo) 1. Juli 2017





Zuschauer sauer über "dämliche Clipshow"

Statt eines neuen Show-Formats, das mit namhaften Stars auffährt, zeigte der Privatsender einen wahllosen Zusammenschnitt aus vergangenen Gaming-Shows wie "Mein bester Feind" oder "Teamwork". Dabei nutzte der Sender das Prinzip der Konferenzschaltung, wie es auch bei Fußballspielen angewandt wird: Wenn mehrere Spiele gleichzeitig laufen, schaltet das Bild immer zu der Partie, in der gerade etwas Aufregendes passiert. Beim Fußball ist das spannend, da die Partien live zu sehen sind. Werden dagegen nur alte Clips vergangener Sendungen aus dem Archiv geholt, verliert das Ganze seinen Reiz. Ihrem Ärger machten die enttäuschten Zuschauer auf Twitter Luft.

Ist diese #Gameshowkonferenz echt ein Zusammenschnitt alter Sendungen? ... was für eine Verarschung 😂 — Tina Köpke (@_TinaKoepke) 15. Juli 2017





Bei der ganzen Promo habe ich gedacht, dass das eine ganz neue Show ist. Stattdessen ist es nur eine dämliche Clipshow. #GameshowKonferenz — Pascal 🏳️‍🌈 (@Antilopenmann) 15. Juli 2017

Manch einer freute sich an diesem Abend über ein abgeschlossenes Abo bei Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime. Ein anderer schrieb: "Der Raab wird bestimmt auch noch auftauchen, natürlich live." Den ProSieben-Leitspruch "We love to entertain you" dichtete er kurzerhand in "We love to verarsch you" um.

Nur gut dass es sowas wie netflix oder Amazon Prime gibt. #gameshowkonferenz zur Primetime zeigt, Sender wie #pro7 sind am Ende. — DenisCool (@DenisCool60) 15. Juli 2017

Ich schalte nach ner Stunde wieder zu #gameshowkonferenz und höre den Satz "Keine Sorge, Sie haben nichts verpasst".



Glaub ich sofort. — Dennis (@dennisderdoedel) 15. Juli 2017

Wenn @ProSieben das einfach „ProSieben Best of Gameshows“ genannt hätte, wären jetzt nicht so viele Zuschauer enttäuscht. #Gameshowkonferenz — Peter Krauch (@ichkrauchdich) 15. Juli 2017

Der Raab wird bestimmt auch noch auftauchen, natürlich live.

We love to verarsch you#gameshowkonferenz — A non anon (@A_non_Anon) 15. Juli 2017

ich hatte mich eigentlich auf #GameshowKonferenz gefreut. nach nur drei Minuten fühle ich mich echt verarscht. — Halt! jetzt red ich! (@DarkEnobyRaven) 15. Juli 2017

Ein anderer Twitter-User geht sogar noch weiter - und schlägt dem Privatsender vor, künftig lieber ein Testbild auszustrahlen, das sei immerhin "ehrlicher".

@ProSieben Wenn ihr es nicht schaft, 7d/24h Programm zu senden, dann sendet Testbild. Ist ehrlicher als so peinliches #gameshowkonferenz — Gernot Spelsberg (@Newline65) 15. Juli 2017





Die Kritik der Zuschauer dürfte auch bei den Sender-Verantwortlichen angekommen sein. Via Twitter teilte ProSieben mit, man habe sich dazu entschlossen, "die noch geplanten Folgen aus dem Programm zu nehmen". Als Grund nannte der Sender, dass die Show nur wenige Zuschauer interessiert habe.