Anzeige gegen "Bild"-Herausgeber Kai Diekmann

Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen den scheidenden Herausgeber und langjährigen Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, Kai Diekmann, 52. Dabei geht es um einen angeblichen sexuellen Übergriff an einer Mitarbeiterin des Verlags, der sich im Sommer 2016 in Potsdam ereignet haben soll. Das Ermittlungsverfahren wurde durch die Strafanzeige der Mitarbeiterin ausgelöst. Die Ermittlungen dauern noch an, so der Sprecher zum stern. Über eine Anklageerhebung sei noch nicht entschieden.

Vorwürfe haben mit Kai Diekmanns Abschied nichts zu tun

Diekmanns Anwalt bestreitet gegenüber dem stern den Vorwurf. Diekmanns Anwalt Otmar Kury: "Der gegen Herrn Diekmann erhobene Vorwurf ist haltlos, und wir haben vollstes Vertrauen in die Arbeit der Ermittlungsbehörden." Der Axel Springer Verlag will sich zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Fall äußern.

Kai Diekmann scheidet zum 31. Januar 2017 aus Springer-Diensten aus. Der Abschied sei lange geplant und habe nichts mit der aktuellen Entwicklung zu tun, so ist aus dem Verlag zu hören.