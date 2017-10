"Asterix bei den Reichbürgern": Diese Titel wünschen wir uns

Am 19. Oktober soll ein neues Abenteuer des Galliers erscheinen: "Asterix in Italien" verschlägt den Helden in die Heimat Julius Cäsars - nicht zum ersten Mal. Um derartige Wiederholungen zu vermeiden, schlagen wir fünf Reiseziele vor, die Asterix und Obelix künftig aufsuchen könnten:



Asterix bei den Reichsbürgern

Troubadix macht eine ganz neue Erfahrung: Auf dem Europäischen Barden Contest belegt der Gallier erstmals nicht den letzten Platz. Ein neuer Teilnehmer war noch schlechter: Xavier Naidux von der Deutschland GmbH hat mit seinem Heulbojengesang alle um den Verstand gebracht. Asterix und Obelix beschließen, dieser scheußlichen Musik auf den Grund zu gehen und machen sich auf, das rätselhafte Staatswesen zu erkunden. Unterwegs treffen sie auf Menschen mit Reichsbürger-Ausweis. Die bringen Asterix und Obelix ins Grübeln: Ist etwa ihr gallisches Dorf auch nur eine GmbH - und Häuptling Majestix eine Marionette des römischen Imperialismus?

Asterix im Schanzenviertel

Fischhändler Verleihnix hat ein Problem: Seine Ware ist verdorben, er braucht dringend Nachschub. So werden Asterix und Obelix in die Fisch-Handelsstadt Hamburg geschickt: Dort tagen gerade die größten Fischhändler der Welt unter Führung von Angela Makrele. Doch ein Haufen Unbeugsamer hat sich in einem Straßenzug verschanzt und versperrt den Weg zu den Fischen. Die römischen Truppen kneifen, da sie einen Hinterhalt wittern. Mithilfe ihres Zaubertranks stürmen Asterix und Obelix das Viertel. Werden Sie den Fisch erbeuten und rechtzeitig in die Heimat bringen können?

Asterix in Sachsen

Caesar ante portas: Der römische Feldherr taucht überraschend vor den Toren des gallischen Dorfes auf und bittet um Mithilfe: Seine ins ferne Saxonia ausgewanderten Landsleute sind dort nicht mehr willkommen. Der zwielichtige Lutz Bachus und die adelige Beatrix Storchix machen Stimmung gegen die südlichen Zuwanderer. Asterix und Obelix sind kein Freund des römischen Imperiums – aber das geht zu weit. Ausgerechnet an einem Montag treffen sie in der sächsischen Metropole Dresda ein. Dort haben sich bereits zahlreiche Patrioten versammelt. Können Sie den Volkszorn beruhigen?

Asterix in den USA

Häuptling Majestix möchte endlich König eines eigenen Staates werden. Er hört von einem noch unentdeckten Land auf der anderen Seite des großen Teichs. Asterix, Obelix und der Druide Miraculix reisen mit dem Schiff übers Meer. Doch drüben angekommen, können sie nicht ans Land: Der Orangenkönig Donald Trumpix hat gegen Zuwanderer eine Mauer errichtet. Sollen die Gallier das Bauwerk gewaltsam einreißen – oder zaubern sie mithilfe ihres Druiden eine Mondfinsternis herbei, um einen Angriff im Dunkeln zu starten?

Asterix in Australien

Bei ihrer Reise ins ferne Australien geraten Asterix und Miraculix in Gefangenschaft. So landen sie schließlich im Dschungelcamp, einer Variante des Circus Maximus. Zusammen mit dem abgebrannten Sportler Boris Tennisplatzis, dem Dönerwerfer Cevinus Magna Crux und anderen germanischen Recken kämpft Asterix um die Dschungelkrone. Um im Duell mit einem Krokodil zu bestehen, benötigt er dringend seinen Zaubertrank. Wird Miraculix im australischen Busch die benötigten Misteln finden?