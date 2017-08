Als die Beatles die Welt eroberten

Als der britische Fotograf Harry Benson Anfang des Jahres 1964 den Auftrag erhielt, die in seiner Heimat gerade extrem erfolgreiche Band The Beatles nach Frankreich zu begleiten, war er zunächst wenig begeistert. Eine Rockgruppe interessierte ihn nicht, lieber wäre er nach Afrika gefahren. Doch er baute schnell eine Verbindung zu den vier jungen Musikern auf und gewann ihr Vertrauen. Auf diese Weise gelangen ihm viele intime Fotos, die John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr in privaten Momenten zeigte.



Vor allem aber erlebte Benson die Beatlemania aus der Nähe und war mit dabei, als die Gruppe im Februar erstmals in die USA reiste und das Land im Sturm eroberte. Der Bildband "The Beatles. On the Road 1964-1966" versammelt die in zwei Jahren entstandenen Aufnahmen, die die wichtigste Phase in der Karriere der Fab Four abbilden. Vom Beginn der Beatlemania in den USA bis zu ihrem letzten Konzert 1966 in San Francisco.

"The Beatles. On the Road 1964-1966" von Harry Benson ist beim Taschen Verlag erschienen und kostet 29,99 Euro.