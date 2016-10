The place to be, der Ort an dem man sein muss, das ist die 68. Frankfurter Buchmesse. Und am Mittwoch herrschte geschäftiges Treiben. Beim weltgrößten Branchentreffen sind die ersten Tage dem Fachpublikum vorbehalten, deshalb tummelt sich hier alles was Rang und Namen hat. Unter ihnen auch sicherlich Bodo Kirchhoff, der in diesem Jahr für sein Werk "Widerfahrnis" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Ehrengast in diesem Jahr sind Flandern und die Niederlande. Unter dem Motto "Dit is wat we delen" (Das ist, was wir teilen) werden nicht nur Romane und Sachbücher, sondern auch Lyrik und Literatur verschiedener weiterer Genres präsentiert. Auch Buchkunst und Illustration spielen in diesem Jahr eine Rolle. So wurde auch das neue Buch des britischen Künstlers David Hockney - ein 35-Kilo-Wälzer - ins rechte Licht gerückt. Autoren und Verlage nutzen die alljährliche Gelegenheit, sich und ihre Werke zu präsentieren. Dem Fachpublikum genauso wie den Leseratten. O-TON LAILA LAZAR: "Also, es sind meistens private Interessen und auch teilweise gucke ich mir, gucke ich, was aktuell eben da ist." O-TON JÜRGEN KAUMKÖTTER: "Das ist natürlich toll und großartig, wenn man hier durch die Gänge strömt, und sieht wie begeisternd Menschen Bücher blättern, Bücher machen, das ist einfach Herz erwärmend. Und das Buch lebt, und die Menschen leben mit dem Buch, das ist doch toll." O-TON LEONIE KUHN: "Ich glaube, das Buch bekommt selten so eine Aufmerksamkeit, wie heute bei dieser Buchmesse also, sehr große Wichtigkeit." Am Wochenende öffnet die Frankfurter Buchmesse ihre Tore dem allgemeinen Publikum. 7.100 Aussteller aus über 100 Ländern haben sich angekündigt, erwartet werden rund 275.000 Besucher.