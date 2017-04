Giulia Enders, 27, Autorin des Bestsellers "Darm mit Charme", wird so gut wie nie auf der Straße angesprochen. "Das kann ich an fünf Fingern abzählen", sagte sie im großen, exklusiven stern-Interview. "Obwohl ich auf dem Cover meines Buches zu sehen bin, werde ich ziemlich selten erkannt." In ihrer Zeit als Medizinstudentin sei es sogar mal vorgekommen, dass ihr ein Arzt im Krankenhaus ihr eigenes Buch empfohlen habe.



Mittlerweile hat Enders ihr Studium beendet und sitzt an ihrer Doktorarbeit. Ihr Buch "Darm mit Charme" hat sich zwei Millionen Mal verkauft und ist in 40 Ländern erschienen. Der große Erfolg habe ihr Leben anfangs schon verändert. "Ich wurde auf einmal überhäuft mit Emails und Briefen, Angeboten und Einladungen", sagte Enders dem stern. "Aber irgendwann musste ich dann feststellen: Wenn ich mein Studium noch ordentlich zu Ende bringen will, dann kann ich das alles nicht beantworten und nicht überall hingehen."





Giulia Enders: "Sorge, dass ich zu seicht dahinlebe"

Ihr Rückzug aus der Öffentlichkeit habe aber noch einen anderen Grund: "Ich hatte Sorge, dass ich zu seicht dahinlebe", so Enders dem stern. "Auf einer Lesereise wurde mir klar, dass ich nur noch über den Darm rede, aber nichts mehr dazulernte. Da dachte ich plötzlich: Jetzt habe ich schon seit Wochen keinen echten Darm mehr gesehen. Ich bekam fast eine Art Heimweh danach."

Damit, dass sie sozusagen die unerkannteste Prominente des Landes ist, könne sie sehr gut leben. "Viel besser ist, " so Enders, "dass der Darm durch mich und meine Schwester, die ja die Illustrationen des Buches gemacht hat, zum Prominenten wurde. Darauf bin ich richtig stolz."

Das komplette Interview mit Giulia Enders lesen im neuen stern: