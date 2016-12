Die Schriftstellerin Juli Zeh hat sich dafür ausgesprochen, dass Angela Merkel (CDU) Bundeskanzlerin bleibt. Mit Blick auf das bewegte Jahr 2016, sagte die Bestseller-Autorin ("Unterleuten") in einem Gespräch mit dem stern: "Wenn die jetzt geht, drehen alle endgültig durch." Zeh steht eigentlich der SPD nahe und hatte 2009 für die Partei Wahlkampf gemacht.



Nach Merkels Entscheidung in der Flüchtlingsfrage habe auch sie gedacht: "Holla, die Waldfee! Liebe Angie, das hätten wir dir nicht zugetraut." Sie könne sich deswegen vorstellen, angesichts der Trump-Wahl, der Brexit-Entscheidung und der Erfolge von Populisten in Europa bei der Bundestagswahl 2017 CDU zu wählen – aus der Überlegung heraus: "Lasst uns dieses Mutti-Bollwerk einfach noch vier Jahre aufrechterhalten." In der allgemeinen Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit sei Merkel "doch die einzige starke Schulter".

Das persönliche Highlight des Jahres für Juli Zeh war der Erfolg von "Unterleuten". Der Gesellschaftsroman, der in einem brandenburgischen Dorf spielt, zählt zu den erfolgreichsten Büchern des Jahres. Die dadurch erreichte materielle Unabhängigkeit sei ein gutes Gefühl. "Ich bin die Hauptverdienerin in einer rein auf Kunst gebauten Familie", sagte die Mutter von zwei Kindern, deren Mann auch Schriftsteller ist. Sie blicke nach dem Jahr 2016 persönlich völlig anders in die Zukunft als zuvor: "Ich kann jetzt in Ruhe mein nächstes Buch schreiben – und muss nicht tausend andere Sachen machen, die Geld bringen."

Das komplette Interview lesen Sie im neuen stern - diesmal schon ab Mittwoch.