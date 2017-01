Hier kommt die Dschungel-Nackte 2017: Nicole Mieth im "Playboy"

Es hat mittlerweile schon Tradition: Kurz bevor das Dschungelcamp beginnt, lässt meist mindestens eine der Kandidatinnen für den "Playboy" die Hüllen fallen. Im vergangenen Jahr zeigte sich Jenny Elvers nackt, 2015 zogen sich Sara Kulka und Angelina Heger aus. Doch dieses Jahr sind die Bilder etwas anders ausgefallen: Mit der "Verbotene Liebe"-Darstellerin Nicole Mieth bekam das Erotik-Magazin eine ungewöhnlich natürliche Titel-Schönheit.

"Ich hab mir so ein paar Cover angeschaut und gesehen: 'Oh, jeder hat einen sehr großen Busen. Okay. Bei mir ist noch alles so, wie Gott es geschaffen hat.' Ich habe ein sehr kleines Körbchen und am Anfang hab ich mir schon Gedanken gemacht: 'Geht das überhaupt für den Playboy?'", erzählte die 26-Jährige RTL. Doch getraut hat sie sich trotzdem - und lieferte sehr ästhetische und sexy Fotos ab, die auch Humor zeigen. Einen ersten Blick darauf gibt's in der Fotostrecke.

