"Übles Diffamierungsstück": Erika Steinbach geht auf "Heute Show" los

Die AfD und die "Heute Show", das ist eine Hassliebe. Immer wieder thematisiert das Team um Anchorman Oliver Welke die Querelen der selbsternannten "Alternative für Deutschland". In der letzten Sendung etwa zog die Satiresendung die Partei gleich zehn Minuten durch den Kakao: Erst beömmelte sich Oliver Welke über den 76-jährigen Spitzenkandidat Alexander Gauland ("Keine Ahnung, was rechte Senioren so wollen"), in einem Beitrag führte Reporter Ralb Kabelka einzelne Delegierte auf dem Bundesparteitag vor. Und auch der Running Gag um Björn alias Bernd Höcke durfte natürlich nicht fehlen.

Beim Publikum kam das offenbar gut an. Mit 3,95 Millionen Zuschauern schrammte das ZDF nur haarscharf an der Vier-Millionen-Marke vorbei, der Marktanteil lag bei sehr guten 15,4 Prozent. Eine der knapp vier Millionen Zuschauerinnen war offenbar Erika Steinbach - doch die war alles andere als begeistert. "Gutes Kabarett kritisiert Regierung. Heuteshow macht das wie Erdogan mit Kurden oder Gülen. Nur AfD wird diffamiert", kritisiert die 73-Jährige mit deutlichen Worten.

"Ganz übles Diffamierungsstück"

Ihr Tweet stößt erwartungsgemäß auf ein geteiltes Echo. Während die eine Hälfte ihr Recht gibt ("Das ist eine staatlich organisierte Hetz-Show"), geben andere Kontra. "Ich bitte Sie. Haben Sie das jetzt zum ersten Mal geguckt oder wollen Sie nur schmollen? Und haben Sie nun Mitleid mit der AfD?", fragt ein User. Ein anderer entgegnet: "Selbst wenn nur die AfD 'diffamiert' würde...und das ist nicht der Fall...wäre diese 'Diffamierung' weder Diffamierung noch unberechtigt."

Das lässt Steinbach nicht auf sich sitzen. "Das was ich heute gesehen habe, war ein ganz übles Diffamierungsstück", schreibt die fraktionslose Abgeordnete. Dahinter setzt sie ein "Daumen runter"-Emoji. Die ehemalige CDU-Politikerin sagte nach ihrem Parteiaustritt zwar offiziell "Nein" zur AfD. Allerdings trifft sich die 73-Jährige immer wieder mit der AfD-Spitze und kritisiert die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

Die "Heute Show" hat bislang nicht auf die Tweets von Erika Steinbach reagiert. Ob Oliver Welke kommenden Freitag in der Sendung nachlegen wird?