"Alien: Covenant" - So unheimlich ist der neue Trailer

Sie sind groß, schleimig und böse. Die außerirdischen Gestalten im neuen Film von Ridley Scott "Alien: Covenant" kommen unverändert abartig daher. Das zeigt auch der neue Trailer zum Science-Fiction-Horror, der Mitte Mai in die Kinos kommt. Und der ist gewohnt düster, gruselig und spannend.

Der Film ist eine Fortsetzung von Scotts "Prometheus - Dunkle Zeichen" aus dem Jahr 2012. Die Story dreht sich um das Raumschiff Covenant auf seinem Weg zu einem entfernten Planeten. Dort erwartet die Besatzung eine bedrohliche Welt mit dem menschenähnlichen Androiden David (gespielt von Michael Fassbender) als einzigem Überlebenden der gescheiterten Prometheus-Expedition. In dem Film spielt der deutsch-irische Schauspieler eine Doppelrolle als zwei menschenähnliche Roboter.

Bereits im Dezember stellte das Fox-Studio ein Foto von Fassbender in seiner Rolle als Android ins Netz. Fassbender sitzt in einem weißen Anzug mit nackten Füßen an einem schwarzen Konzertflügel. Seitdem drängten Fans mit Twitter-Kommentaren auf einen ersten Trailer.



Neben Fassbender gehören auch Noomi Rapace, Guy Pearce, Demián Bichir, Katherine Waterston und Danny McBride zur Besetzung. Auch der Schauspieler James Franco wird eine Rolle übernehmen.