«Der Vollposten» kommt nach Deutschland

Eine feste Stelle im öffentlichen Dienst Italiens: Checco hat, worum ihn sein Umfeld beneidet. Doch die unbeschwerten Tage als Beamter sind wegen einer Verwaltungsreform gezählt. Er wird vor die Wahl gestellt: Aufhebungsvertrag samt Abfindung oder Versetzung in die Ferne.

Das Werk mit Komiker Checco Zalone und dem Originaltitel «Quo vado?» (etwa: Wohin gehe ich?) ist in Italien zum Kinohit 2016 und schon jetzt zu einem der erfolgreichsten Filme überhaupt geworden. In der deutschen Version leiht Comedian Bastian Pastewka Checco seine Stimme. In rasantem Tempo nimmt «Der Vollposten» Italien-Klischees aufs Korn.

Der Vollposten, Italien 2016, 86 Min., FSK ab 6, von Gennaro Nunziante, mit Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco.