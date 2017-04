Filmpreis: Lola für Simonischek in «Toni Erdmann»

Berlin - In Berlin wird zur Stunde der Deutsche Filmpreis verliehen. Die erste Trophäe ging am Freitagabend an den Österreicher Peter Simonischek, der für seine Rolle in Maren Ades Film «Toni Erdmann» geehrt wurde. Er bedankte sich über eine Video-Schalte. «Ich bin einfach sehr glücklich», sagte er.