15 Dinge, die Sie über Annette Bening wissen müssen

•In ihrem neuen, Ende der Siebziger angesiedelten Film "Jahrhundertfrauen" spielt Annette Bening eine alleinerziehende Mutter, die ihren 15-jährigen pubertierenden Sohn nicht in den Griff bekommt und deshalb zwei Frauen (Greta Gerwig, Elle Fanning) aus dessen Umfeld um Unterstützung bittet.

•Sie wurde am 29. Mai 1958 als jüngstes von vier Kindern in Topeka, Kansas, geboren. Ihre Mutter Shirley war Kirchensängerin, ihr Vater Arnett Grant arbeitete als Versicherungsvertreter. 1965 siedelte die Familie ins kalifornische San Diego über.

•Nach ihrem Abschluss an der Patrick Henry High School arbeitete sie ein Jahr lang als Köchin auf einem Charterboot für Angelausflüge.

•Ihre Schauspiel-Karriere startete sie am American Conservatory Theatre in San Francisco und setzte ihre Bühnenarbeit dann in New York fort.

•1986 spielte Annette Bening ihre erste Fernsehrolle in der Produktion "Manhunt for Claude Dallas"





•Ihr Kinodebüt folgte zwei Jahre später an der Seite von Dan Aykroyd und John Candy in der Komödie "The Great Outdoors":





•Von 1984 bis 1991 war Bening mit J. Steven White, Regisseur am American Conservatory Theatre, verheiratet. Bei den Dreharbeiten zum Gangster-Porträt "Bugsy" lernte sie Warren Beatty kennen, die beiden heirateten am 3. Mai 1992. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder: Kathlyn (25), Benjamin (22), Isabel (20) und Ella (17). Kathlyn unterzog sich 2006 einer Geschlechtsumwandlung und änderte ihren Namen in Stephen Ira Beatty.

•Für die Gage von einer Million Dollar sollte Annette die Rolle der Catwoman in Tim Burtons "Batmans Rückkehr" spielen. Weil sie aber mit Kathlyn schwanger war, ging der Part an Michelle Pfeiffer.

•Annette Bening war viermal für den Oscar nominiert. Als Beste Nebendarstellerin in "Grifters" und Beste Hauptdarstellerin in "American Beauty", "Being Julia" und "The Kids Are All Right". Den Golden Globe gewann sie zweimal, ebenfalls für letztere beiden Filme.

•Und sie war tatsächlich mal für die Goldene Himbeere als Schlechteste Schauspielerin in der ziemlich missratenen Ensemble-Komödie "The Women" (2009) nominiert.

•Irgendwann musste es auch sie treffen: ein Auftritt in der Comedyshow "Saturday Night Live". 2013 veranstaltete Annette Bening eine amüsante Fragestunde mit Kristen Wiig, Maya Rudolph, Amy Poehler und Alec Baldwin:





•Einen Sinn für Unsinn bewies sie im Jahr drauf in Jimmy Fallons Tonight Show mit einer Partie Flip Cup:





•Das sagt sie:

„Als Schauspieler musst du einen Weg finden, mit der Medienaufmerksamkeit deinen Frieden zu schließen.“

•Das sagen andere:

„Sie hat bisher ein reiches, erfülltes Leben als Frau und Mutter gelebt, und so nähert sie sich ihrer Figur mit einer großen emotionalen Intelligenz. Sie hat eine rebellische Ader, ist eine aufsässige, subversive Seele. Sie wird garantiert nicht das tun, was du erwartest.“ (Mike Mills, Regisseur von „Jahrhundertfrauen“)

Annette Bening für Einsteiger:

„Valmont“ (1989)

„Grifters“ (1990)

„Bugsy“ (1991)

„American Beauty“ (1999)

„Being Julia“ (2004)

„The Kids Are All Right“ (2010)

„Jahrhundertfrauen“ (2016)