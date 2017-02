15 Dinge, die Sie über Dakota Johnson wissen müssen

•In ihrem neuen Film "50 Shades of Grey – Gefährliche Liebe", zweiter Teil der Trilogie-Verfilmung von E.L. James Erotikbestseller, spielt Dakota Johnson erneut die junge Anastasia Steele, die nach der Trennung von Christian Grey wieder heftig von ihm umworben wird.

•She’s from Texas: geboren am 4. Oktober 1989 in Austin als Tochter des Schauspielerpaares Melanie Griffith und Don Johnson. Ihre Großmutter ist Tippi Hedren, berühmt geworden durch die Hitchcock-Thriller "Die Vögel" und "Marnie".

•Im Alter von zehn Jahren debütierte sie an der Seite ihrer Halbschwester Stella Banderas und ihrer Mutter in der schwarzen Komödie "Verrückt nach Alabama" (1999), mit der Antonio Banderas als Regisseur debütierte. Im Jahr drauf durfte sie mit zu den Oscars:





•Anschließend machte sie auf Drängen ihrer Eltern erstmal ihren Schulabschluss, danach arbeitete sie zunächst als Model, unter anderem für die spanische Modemarke Mango:





•2010 spielte sie in David Finchers Facebook-Film "The Social Network" den One Night Stand von Napster-Gründer Sean Parker, gespielt von Justin Timberlake. Die Szene dauerte nur wenige Minuten, hinterließ aber einen nachhaltigen Nachdruck. Sogar beim Regisseur, der ihre Leistung angesichts dieser undankbaren Rolle ganz "wunderbar" fand.





•In der Folgezeit spielte sie in zahlreichen Kurzfilmen mit, der lustigste von ihnen war "All That Glitters" (2010) für die Comedy Website "Funny Or Die", in dem der Schriftsteller Bret Easton Ellis die Motive und Protagonisten seiner Romane durch den Kakao zog:





•Sie machte auch Werbung, etwa 2012 für die Brillenmarke Oliver Peoples:





•In einem langwierigen Casting-Prozess für die Rolle der Anastasia Steele in "50 Shades of Grey" setzte sie sich unter anderen gegen Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, Shailene Woodley, Felicty Jones und Kristen Stewart durch.

•Für die zahlreichen Nacktszenen musste sie ihre diversen Tattoos überschminken lassen, die in nahezu jedem ihre Filme zu sehen sind.

•Nach ihrem Durchbruch mit "50 Shades" drehte sie für "Vogue " "einen philosophischen, etwas kryptischen Kurzfilm mit dem Titel "Just a Minute":





•Und für "Saturday Night Live" eine hart an der Grenze zur Geschmackssicherheit entlang laufende Parodie:





•Ihre Filmpreisausbeute ist bis dato eher übersichtlich. 2016 gewann sie mit Jamie Dornan die Goldene Himbeere als "Worst Screen Combo" für "50 Shades".

Das sagt sie:

"Als ich mir '50 Shades' anschaute, war das so, als ob ich jemandem, der mir ziemlich ähnlich sieht, dabei zusehe, wie er sehr bizarre Dinge tut. Ich fühlte mich komplett losgelöst davon."

Das sagen andere:

"Als Dakota bei ihrem Casting für '50 Shades' einen Monolog aus Ingmar Bergmans Drama 'Persona' vorlas, haute uns das völlig um. Sie verstand die Nuancen dieser Passage und wie feinfühlig man etwas spielen muss. Sie besitzt die Fähigkeiten, zerbrechlich und verletzlich zu wirken, darunter schlummert aber eine Stärke, die dir das Gefühl gibt, dass sie am Ende triumphieren wird." (Sam Taylor-Johnson, Regisseurin von "50 Shades of Grey")

Dakota Johnson für Einsteiger:

„Verrückt in Alabama“ (1999)

„The Social Network“ (2010)

„Fifty Shades of Grey“ (2015)

„Black Mass“ (2015)

„A Bigger Splash“ (2015)