15 Dinge, die Sie über Diane Lane wissen müssen

•In dem Roadmovie "Paris kann warten", dem späten Spielfilm-Regiedebüt von Francis Ford Coppolas 81-jähriger Ehefrau Eleanor, spielt Diane Lane die vernachlässigte Gattin eines Hollywood-Produzenten (Alec Baldwin), die sich von dessen Geschäftspartner auf eine romantische Tour de France begibt.

•Sie ist gebürtige New Yorkerin, geboren am 22. Januar 1965. Ihr Vater Burton Eugene war Schauspiellehrer und zeitweise Taxifahrer. Mutter Colleen Leigh Farrington arbeitete als Nachtclubsängerin und war 1957 Miss Oktober im "Playboy". Als Diane 13 war, trennten sich ihre Eltern.

•Bereits mit sechs Jahren stand sie professionell auf der Bühne des La MaMa Experimental Theatre Clubs in New York, sie spielte die Tochter der Medea.

•Sieben Jahre später dann ihr Kinodebüt in George Roy Hills romantischer Komödie "Ich liebe dich" (1979). Ihr berühmter Filmpartner Sir Laurence Olivier war begeistert von ihr und sah in Diane "The New Grace Kelly". Das "Time"-Magazine nahm sie kurze Zeit später für seine Titelgeschichte "Hollywood's Whiz Kids" aufs Cover. Hier der Trailer des Films.

•Mit 18 Jahren war Diane bereits Multimillionärin.

•In der Folgezeit geriet ihre Karriere ins Stocken. Nach den beiden kommerziell und künstlerisch enttäuschenden Produktionen "Straßen in Flammen" und "Cotton Club" (beide 1984) nahm sie eine dreijährige Auszeit und lebte bei ihrer Mutter in Georgia, weil sie vergessen habe, "warum sie eigentlich Schauspielerin geworden war".

•Beide Filme, die ihr eine Nominierung für die Goldene Himbeere als schlechteste Nebendarstellerin einbrachten, sind heute weitgehend rehabilitiert. Hier die Szene aus "Straßen in Flammen", in der sie "Nowhere Fast" singt. Tja, es waren halt die 80er…

•Bei einem Promotiontermin für "Cotton Club" in Paris 1984 lernte sie den französischen Schauspieler Christopher Lambert kennen und begann mit ihm eine kurze Affäre. Vier Jahre später trafen sich die beiden für die Dreharbeiten zur Romanze "Liebes-Traum" wieder. Die beiden heirateten am 29. Oktober 1988, die Ehe wurde am 1. März 1994 geschieden. Ihre gemeinsame Tochter Eleanor ist 23 Jahre alt.

•In den späten achtziger Jahren drehte sie in Japan für die Kosmetikmarken Max Factor und Camellia zahlreiche Werbespots.



…und, ähem, auch für eine LKW-Marke.

•Diane war bisher einmal für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin im Ehedrama "Untreu" (2002) nominiert. Für dieselbe Rolle wurde sie auch für den Golden Globe nominiert, ebenso für die Italien- Komödie "Unter der Sonne der Toskana" (2003) und den TV-Film "Cinema Verité" (2011).

•2007 engagierte die Kosmetikfirma Neutrogena sie als Werbebotschafterin.

•Vom 15. August 2004 bis 27. November 2013 war sie mit dem US-Schauspieler Josh Brolin verheiratet.

•Das sagt sie:

"Ich hatte das große Glück, immer Arbeit gefunden zu haben. Sogar, wenn die Leute dachten, dass ich gar nicht mehr arbeite, war ich beschäftigt."

•Das sagen andere:

"Diane besitzt diese potenzielle vulkanartige Sexualität, der sie sich überhaupt nicht bewusst ist oder die sie gezielt einsetzt." (Tony Goldwyn, Regisseur ihres Films "A Walk on the Moon")

•Diane Lane für Einsteiger:



"Ich liebe dich" (1979)

"Die Outsider" (1983)

"Rumble Fish" (1983)

"Der Ruf des Adlers" (1989)

"A Walk on the Moon" (1999)

"Untreu" (2002)

"Unter der Sonne der Toskana" (2003)

"Man of Steel" (2013)

"Trumbo" (2015)