15 Dinge, die Sie über Jude Law wissen müssen

•Bis zu seinem neuen Film, Guy Ritchies Ritter-Epos "King Arthur: Legend of the Sword", ist es noch ein bisschen hin, er startet am 11. Mai. Gerade auf DVD erschienen ist aber Paolo Sorrentinos Serie "The Young Pope", in der Law als junger, unberechenbarer, amerikanischer Papst Pius XIII brilliert.

•Er kam 29. Dezember 1972 in Lewisham, London, als Sohn des Lehrerpaares Peter Robert und Margaret Ann zur Welt. Er hat eine zwei Jahre ältere Schwester, Natasha, die als Illustratorin und Künstlerin in London lebt.

•Schon als Zwölfjähriger stand Jude auf der Bühne des National Youth Music Theatre. Kurz zuvor hatte er als Nachwuchs-Filmkritiker im Frühstücksfernsehen der BBC beeindruckt, drei Jahre später trat er in der Kindersendung "The Pocket Money Programme" auf:





•1994 drehte er mit dem Kleinkriminellen-Drama "Shopping" seinen ersten Kinofilm. Die weibliche Hauptrolle spielte Sadie Frost, die er am 2. September 1997 heiratete. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Raffery (21), Iris (16) und Rudy (14). Am 29. Oktober 2003 ließ sich das Paar scheiden. Law hat zwei weitere Kinder aus den Beziehungen mit dem Model Samantha Burke (Sophia, 7) und der Sängerin Catherine Harding (Ada, 2).

•Die Taufpatin von Iris ist Kate Moss. Jude wiederum ist der Pate von Moss Tochter Lila, wurde aber nach der Scheidung von allen Aufgaben entbunden - Sadie Frost ist eine enge Freundin von Moss.

•Ewan McGregor und Jonny Lee Miller sind dicke Kumpels von Jude, die drei lebten in der Frühzeit ihrer Karrieren zusammen und gründeten 1997 die (2003 wieder aufgelöste) Produktionsfirma "Natural Nylon".

•2002 drehte er für die Organisation Respect for Animals den Spot "Fur and Against", mit dabei unter anderen: Paul McCartney, George Michael und Moby:





•Für seine Leistungen in "Der talentierte Mr. Ripley" (1999) und "Unterwegs nach Cold Mountain" (2003) war er als Bester Nebendarsteller respektive Bester Hauptdarsteller für den Oscar und den Golden Globe nominiert. Eine dritte Globe-Nominierung gab’s für "Artificial Intelligence: A.I." (2002).

•2003 lernte er bei den Dreharbeiten zu "Alfie" Sienna Miller kennen, die beiden verlobten sich an Weihnachten 2004 und trennten sich im November 2006, nachdem Jude eine Affäre mit der Nanny seiner Kinder zugeben musste. Zwischen 2009 und 2011 waren die beiden noch einmal kurz liiert.

•2010 inszenierte ihn sein Freund, der Regisseur Guy Ritchie, in einem Werbespot für den Dior-Duft "Homme":

•Wie so viele Filmstars bewarb er für den japanischen Markt ein Produkt, in diesem Fall Pepsi:





•Für Johnny Walker Blue Label stand Jude in zwei Kurzfilmen an der Seite seines italienischen Kollegen Giancarlo Giannini vor der Kamera. Regie führte Ridley Scotts Sohn Jake:











•Das sagt er:

"Ich bin unglaublich langweilig. Ich hatte eine glückliche Kindheit, habe nie hungern müssen, bin aber auch nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren worden. Ich bin einer von diesen normalen Typen aus der britischen, südlondonder Mittelklasse."

•Das sagen andere:

"Jude ist ein wunderbarer Schauspieler, der die große Fähigkeit besitzt, kindisch und zugleich autoritär zu wirken, also genau das, was ich für die Hauptfigur von 'The Young Pope' brauchte." (Regisseur Paolo Sorrentino)

Jude Law für Einsteiger

„Oscar Wilde“ (1997)

„Der talentierte Mr. Ripley“ (1999)

„Unterwegs nach Cold Mountain“ (2003)

„Hautnah“ (2004)

„Sherlock Holmes“ (2009)

„Side Effects“ (2011)

„Grand Budapest Hotel“ (2014)

„The Young Pope“ (2016)