•In seinem neuen Film "Eye in the Sky" spielt Aaron Paul den US-Drohnenpiloten Steve Watts, der von seinem Container in der Wüste Nevadas aus einen Angriff auf ein Haus in Kenia fliegen soll. Darin: eine Gruppe Islamisten, die einen Selbstmordanschlag vorbereitet. Davor: ein kleines, neunjähriges Mädchen, das Brot verkauft. Nicht nur für ihn eine schreckliche Gewissensentscheidung. Gavin Hoods hervorragender Terror-Thriller ist aktuell als DVD-Premiere erschienen.



•Er wurde am 27. August 1979 als jüngstes von vier Kindern in Emmett, Idaho, geboren. Seine Mutter Darla brachte ihn einen Monat vor dem errechneten Termin im heimischen Badezimmer zur Welt. Sein Vater Robert, damals Babtistenpfarrer, war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause.



•Aaron besuchte die Centennial High School in Boise, Idaho, die er 1998 abschloss. Danach setzte er sich mit seiner Mutter und ersparten 6000 Dollar ins Auto und siedelte nach Los Angeles über, um Schauspieler zu werden.



•Seine ersten Auftritte hatte er in zahlreichen Werbespots, darunter für Kaugummi, Corn Pops und Vanilla Coke.



•Er arbeitete in dieser Zeit auch als Platzanweiser im Universal Studios Movie Theatre in Hollywood.

•Am 3. Januar 2000 trat Aaron Paul als Kandidat in der Show "The Price is Right" auf.

•Er spielte auch in einigen Musikvideos mit, zum Beispiel in "Thoughtless" von Korn.

•und "White Trash Beautiful" von Everlast.

•Dann endlich der Durchbruch 2008 mit seiner Rolle als Jesse Pinkman in "Breaking Bad". Eigentlich sollte die Figur bereits nach der 1. Staffel wieder verschwinden, doch da sich aber Aaron Paul und Walter-White-Darsteller Bryan Cranston so großartig verstanden, vergrößerte Serien-Schöpfer Vince Gilligan den Part zur zweiten Hauptfigur.

•Er wurde als Bester Nebendarsteller einmal für den Golden Globe und fünfmal für den Emmy nominiert, den er dreimal (2010, 2012, 2014) gewann.

•Seit dem 26. Mai 2013 ist er mit der Schauspielerin Lauren Parsekian verheiratet, kennengelernt hatten sich die beiden beim Coachella Musik Festival im kalifornischen Indio.

•Das sagt er:

"I'm not a leading man. I'm a character actor."

•Das sagen andere:

"Für mich ist er einer der ganz großen Schauspieler seiner Generation." (James Ponsoldt, Regisseur von "Smashed")

•Aaron Paul für Einsteiger



"Big Love" (2007-2011)

"Breaking Bad" (2008-2013)

"Smashed" (2012)

"Eye in the Sky" (2015)

"Triple 9" (2016)

"The Path" (2016)