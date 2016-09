Wer einmal noch Alan Rickman sehen will, hat nun die Gelegenheit dazu: Thriller "Eye in the Sky", in dem der Brite an der Seite von Aaron Paul und Helen Mirren seine letzte große Rolle spielt, erscheint in Deutschland auf DVD. Rickman verkörpert darin den Lieutenant General Frank Benson.



Am 14. Januar dieses Jahres war der bedeutende Schauspieler in London seiner Krebserkrankung erlegen. Er wird den Kinogängern in aller Welt für seine vielen Rollen im Gedächtnis bleiben - darunter als Zauberlehrer Snape in den Harry-Potter-Filmen.

Seinen internationalen Durchbruch feierte Rickman 1988: Als deutscher Terrorist Hans Gruber lieferte er sich in dem Action-Kracher "Die Hard" ein prickelndes Duell mit Bruce Willis. Damit wurde der Schauspieler über Nacht berühmt.



Als irrer Sheriff von Nottingham konnte Alan Rickman 1991 erneut seine dunkle Seite ausspielen. Die Robin-Hood-Verfilmung mit Kevin Kostner als Rächer vom Sherwood Forest war ein gigantischer Filmerfolg und verbreitete Rickmans Popularität weiter.



1995 verfilmte Regisseur Ang Lee den Literaturklassiker "Sense and Sensibility" von Janes Austen. Alan Rickman glänzte darin in einem hochkarätigen Schauspielerensemble an der Seite von Emma Thompson, Kate Winslet und Hugh Grant. Rickman verkörperte den weltgewandten, aber verbitterten Colonel Brandon.

Als Tom Tykwer 2003 den Bestseller "Das Parfum" auf die Leinwand brachte, war Alan Rickman mit dabei. Er spielte Antoine Richis, den Vater von Grenouilles letztem Opfer Laure.

In dem Weihnachts-Klassiker "Tatsächlich ... Liebe" gab Rickman 2006 den Ehemann Harry, der heftig mit seiner Sektretärin Mia (Heike Makatsch) flirtet und ihr eine teure Halskette schenkt.



Es war eine seiner letzten großen Rollen: In der Gaunerkomödie "Gambit" spielte Alan Rickman 2012 den despotischen Millionär Lionel Shahbandar, dem ein Angestellter aus Rache ein wertvolles Monet-Gemälde stiehlt.

Als sinistren Zauberlehrer Severus Snape wird Rickman Millionen Filmfans in Erinnerung bleiben: Ein Mann, der zwar finster aussieht - aber doch ein Guter ist und immer zu Harry Potter und seinen Freunden hält.



Alan Rickman war seit 1965 mit der britischen Labour-Politikerin Rima Horton liiert. 2012 heiratete das Paar - nach beinahe 50 Jahren.