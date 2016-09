Es gab in den vergangenen Jahren nur wenige Fälle, die weltweit so großes Aufsehen erregten wie die Prozesse gegen Amanda Knox. Zwei Mal stand die amerikanische Studentin unter Anklage, während ihres Studienaufenthaltes in Italien die britische Austauschstudentin Meredith Kercher ermordet zu haben. Nach dem sie am 4. Dezember 2009 befand zu einer Freiheitsstrafe von 26 Jahren verurteilt worden war, hob das Berufungsschwurgericht in Perugia 2011 das Urteil auf und sprach Knox frei. 2015 wurde sie in letzter Instanz freigesprochen. Der wirkliche Täter ist bis heute nicht ermittelt.

Der Streaming-Anbieter Netflix, der bereits in der Vergangenheit mit Real-Crime-Dokumentationen wie "Making a Murderer" große Erfolge feierte, rollt den Fall noch einmal auf. Und geht dabei aus verschiedenen Perspektiven an die Geschichte. Jeder Zuschauer wird zu einem anderen Ergebnis kommen: Ist Amanda Knox eine eiskalte Psychopathin, die ihre Mitbewohnerin kaltblütig ermordete? Oder handelt es sich bei ihr letztlich um eine unschuldige Austauschstudentin, die in einen Alptraum geraten ist, der nicht enden will? Das wird wohl auch die Doku nicht klären können - aber möglicherweise gewinnen viele Menschen neue Einblicke - und ändern vielleicht ihre Meinung.

Der stern präsentiert exklusiv die ersten beiden Trailer zu der Dokumentation, die jeweils beide Perspektiven einnehmen.

Sie ist schuldig:

Sie ist unschuldig:





Die Doku "Amanda Knox" ist ab dem 30. September weltweit auf Netflix verfügbar. Darin befragen die Regisseure Rod Blackhurst (Gewinner des Publikumspreises beim Tribeca Film Festival für "Here Alone") und Brian McGinn (Gewinner des International Documentary Awards für "Chefs Table") sowie Produzentin Mette Heide (Gewinnerin des Peabody Awards für "India's Daughter") alle Beteiligten der Ermittlungen und des in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Prozesses zu Wort kommen.