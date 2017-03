«Life»: Science-Fiction-Action mit Jake Gyllenhaal

Berlin (dpa) – Jubel auf der internationalen Raumstation: Die Crew (darunter Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds und Rebecca Ferguson) hat erstmalig eine Sonde mit Proben vom Mars zurückgeholt. An Bord ist eine Lebensform, die sehr schnell wächst.

Die Astronauten begreifen auf ihrer Rückreise, dass sie damit nicht heimkönnen - denn dieser Organismus könnte sämtliches Leben auf der Erde auslöschen, so wie sie einst alles übrige Leben auf dem Mars ausgelöscht hat. Also sagen die Raumfahrer der Lebensform den Kampf an.

Aber sie haben nicht mit dem Überlebensinstinkt des fremden Wesens gerechnet. Im Weltraum-Horror «Life» erzählt der Thriller-Experte Daniel Espinosa den Kampf zweier Spezies.

Life, USA 2017, 103 Min., FSK ab 12, von Daniel Espinosa, mit Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson.