Ben Affleck stellt Trailer für nächstes Regiewerk vor

Hollywood-Star Ben Affleck (44, «Batman v Superman: Dawn of Justice») stellt vier Monate vor dem geplanten Kinostart den Trailer für sein nächstes Regiewerk vor.

In dem am Donnerstag veröffentlichten Teaser zum Thriller «Live by Night» taucht Affleck als Gangster in die Mafia-Unterwelt der 1920er Jahre ein. Mit ihm stehen Sienna Miller, Zoe Saldana und Elle Fanning vor der Kamera.

Es ist Afflecks vierte Regiearbeit nach «Gone Baby Gone», «The Town» und «Argo». Vorlage ist der Thriller «In der Nacht» des Krimiautors Denis Lehane («Mystic River»). Er dreht sich um Gangster, Banden und Alkoholschmuggel im Amerika der Prohibition, als in «Flüsterkneipen» illegal Alkohol ausgeschenkt wurde. Der Film kommt im Januar in die US-Kinos.