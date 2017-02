Thomas Arslan stellt ersten deutschen Bären-Anwärter vor

Bei der Berlinale geht mit dem Vater-Sohn-Drama «Helle Nächte» der erste deutsche Film ins Rennen um die begehrten Bären-Preise. Für den Abend hoffen Fans auf einen Auftritt von Penélope Cruz auf dem roten Teppich.

Das sind die Highlights am fünften Festivaltag:

BÄREN-WETTBEWERB: Der deutsch-türkische Filmemacher Thomas Arslan («Gold») erzählt in «Helle Nächte» von einem Vater, der nach Jahren der Funkstille wieder eine Beziehung zu seinem 14-jährigen Sohn aufbauen will. In den Hauptrollen: Georg Friedrich und Tristan Göbel. Die britische Regisseurin Sally Potter bewirbt sich mit der hochkarätig besetzten Gesellschaftssatire «The Party» um eine Auszeichnung. Mit dabei sind Bruno Ganz und Kristin Scott Thomas. Aus Japan geht der rau-poetische Gangsterfilm «Mr. Long» von Regisseur Sabu in den Wettbewerb.

GLAMOUR-HOFFNUNG: Als Berlinale Special Gala stellt Oscar-Preisträger Fernando Trueba seine Film-im-Film-Komödie «Die Königin von Spanien» vor. Mit Penélope Cruz und Chino Darin in den Hauptrollen geht es um Mitläufer und Verfolgte zur Zeit des Franco-Regimes. Cruz wolle versuchen, trotz ihres engen Terminkalenders zu Aufführung zu kommen, hieß es bei der Berlinale.

SHOOTING STARS: Zum 20. Mal werden bei der Berlinale zehn europäische Shooting Stars geehrt. Als deutsche Nachwuchshoffnung steht der 19 Jahre alte Schauspieler Louis Hofmann auf der Bühne. Für das Heimerziehungsdrama «Freistatt» hat er bereits den Bayerischen Filmpreis als bester Nachwuchsdarsteller bekommen. Im dänischen Oscar-Anwärter «Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit» spielt er einen deutschen Wehrmachtssoldaten. Auch Daniel Craig, Daniel Brühl und Jella Haase waren einmal Shooting Stars.