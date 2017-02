Gekreische und Gedrängel in Berlin: Robert Pattinson war am Dienstag in der Stadt. Viele Fans hatten in der Kälte ausgeharrt, um ein Autogramm von oder wenigstens einen Blick auf den Schauspieler zu erhaschen. Der offizielle Grund für Pattinsons Besuch: Sein neuer Film "The Lost City of Z" wurde bei der Berlinale vorgestellt. "Ich bin schon ein bisschen nervös, wirklich. Aber es ist schön, dass ich Geschenke bekomme, und Schokolade. Die ess' ich während der Vorführung. Eigentlich ist es immer ein sehr netter Empfang bei der Berlinale. Seltsamerweise bin ich immer am Valentinstag hier. Ich weiß auch nicht, warum - aber es ist lustig." Regisseur James Gray erzählt in "The Lost City of Z" die Geschichte des Entdeckers Percival Fawcett - gespielt von Charlie Hunnam - der von der Idee besessen ist, eine versunkene Stadt im Amazonasgebiet zu finden. Die Rolle seines Mitstreiters Henry Costin spielt Pattinson. Die Berlinale läuft noch bis zum 19. Februar.