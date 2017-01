Wie ein Kater einem Junkie das Leben rettet

Regisser Roger Roger Spottiswoode ("James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie", "The 6th Day") bringt den Weltbestseller von James Bowen auf die große Leinwand. Der auf wahren Begebenheiten beruhende Roman "Bob, der Streuner" war in Deutschland 27 Wochen lang die Nummer 1 der Bestsellerlisten. Die Buchreihe ging alleine im deutschsprachigen Raum über zwei Millionen Mal über die Ladentheke.







Bobs Herrchen James wird gespielt von dem englischen Shootingstar Luke Treadaway ("Whistleblower - In gefährlicher Mission", "Kampf der Titanen"). In weiteren Rollen brillieren Joanne Froggatt ("Downton Abbey", "Drecksau"), die für ihre Rolle in der weltweit erfolgreichen Familien-Saga mit einen Golden Globe® geehrt wurde, sowie Ruta Gedmintas ("Die Tudors", "Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.") und Anthony Head ("Die Eiserne Lady", "Buffy - Im Bann der Dämonen").





In Deutschland startet "Bob, der Streuner" am 12. Januar 2017 in den Kinos.