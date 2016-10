Berlin, 19.10.16: Zwölf Jahre ist es her, als Bridget Jones ihrem Mark Darcy in die Arme fiel. Seitdem hat sich im Leben des Dauer-Singles einiges geändert; und zum Glück dürfen wir alle daran teilhaben. O-TON Reneé Zellweger, Bridget Jones «What an interesting experience to catch up with a character that you fell in love with so long ago a little bit later in her life experience. It just a really happy reunion on our accounts.» «Was für eine tolle Erfahrung. wieder in den Charakter schlüpfen zu können, in den man sich vor vielen Jahren verliebt hat. Es ist ein sehr glückliches Zusammentreffen von unserer Seite.» O-TON Patrick Dempsey, spielt Jack «I really had a great time. Of course I was nervous at the beginning, naturally because of all what Bridget represents. I was happy to have the opportunity and everybody was great to work with.» «Es war toll. Natürlich war ich am Anfang nervös, weil Bridget Jones ein riesen Ding ist, aber es war eine super Gelegenheit und fantastisch, mit den anderen zu arbeiten.» Zwölf Jahre später. Bridget ist Single, schwanger und hat keine Ahnung, wer der Vater ist. Trailer Ginge es nach Colin Firth hätte es die Fortsetzung nicht gegeben, also noch nicht. O-TON Colin Firth, Oscarpreisträger «I don't think we should try to keep manufacturing chapters in these peoples lifes. Why don't we wait until we've all grown old and then come back and see what has happened to these characters when they no longer quite the same and they no longer have exactly the same concerns. I was imaging when we would be 80 years old.» «Ich glaube, wir sollten das erstmal lassen. Warum warten wir nicht bis die Charaktere alt sind, anders aussehen und nicht mehr die selben Probleme haben. Aber ich dachte, wenn wir 80 oder so wären.» Na das ist doch mal die beste Voraussetzung für einen vierten Teil. Titelvorschlag: Bridget Jones - Zusammen unter Rheumadecken.