70. Filmfestival startet in Cannes

Cannes ist bereit für die große Jubiläumsparty. In der südfranzösischen Stadt wird am Mittwochabend das 70. Filmfestival eröffnet. Bis zum 28. Mai steht das Leben an der Croisette ganz im Zeichen der Goldenen Palme. Wer den renommierten Preis bekommt, entscheidet eine stets hochkarätig besetzte Jury. Unter dem Vorsitz von Pedro Almodovar sind in diesem Jahr unter anderem die Hollywoodstars Julianne Moore und Will Smith dabei. Aber auch die deutsche Regisseurin Maren Ade, die letztes Jahr mit ihrem Film "Toni Erdmann" in Cannes begeisterte, ist mit von der Partie. Unter den 19 Wettbewerbsfilmen wird sie unter anderem Fatih Akis neues Werk "Aus dem Nichts" zu sehen bekommen. Im Rennen sind auch zwei Netflix-Produktionen. Das Onlineportal ist zum ersten und vielleicht auch letzten Mal im Wettbewerb von Cannes vertreten. Denn weil Filme mit Kinostart in Frankreich dort drei Jahre lang nicht gestreamed werden dürfen, hat Netflix keinen Vertrag mit französischen Verleihern abgeschlossen. "Okja", mit Tilda Swinton, wird nach der Premiere in Cannes also nicht ins französische Kino kommen. Ab kommendem Jahr sollen daher in Cannes nur noch Filme im Wettbewerb laufen dürfen, die anschließend auch im Kino starten. Festivaldirektor Thierry Fremaux verteidigt die Entscheidung. "Cannes ist ein Festival für Kinofilme und wir möchten, dass auch in Frankreich alle Wettbewerbsfilme gezeigt werden können. Das ist nicht als Kampfansage gegen jemanden gerichtet, wir wollen damit nur zeigen, dass wir da sind." Netflix wird das wohl nicht akzeptieren, sagt Scott Roxborough vom Branchenmagazin "Hollywood Reporter" "Das ist nicht ihr Geschäftsmodell. Sie produzieren mittlerweile große Filme und werden das in Zukunft noch mehr machen. Sie gehören zu den großen Financiers, fast wie ein neues Studio. Und ich glaube nicht, dass Cannes oder der Rest der Filmindustrie Netflix zwingen können, ihr Modell zu ändern. Mal sehen." Viel sehen wird beim 70. Filmfestival in Cannes unterdessen von Nicole Kidman. "Sie spielt gefühlt in jedem zweiten Film hier mit und es wird interessant werden, ob sie wieder Starqualitäten zeigen kann. Denn vor ein paar Jahren hat sie das Festival mit einem grauenvollen Film eröffnet "Grace of Monaco" hieß der, er gehört zu den schlimmsten Filmen, die jemals hier gezeigt wurden. Ihr Glanz hat dadurch ein paar Flecken bekommen. Mal schauen, ob sie ihn dieses Jahr wieder aufpolieren kann." Der erste große Auftritt gehört aber Filmdiven aus Frankreichs. Marion Cotillard und Charlotte Gainsbourg eröffnen das Festival am Abend mit "Les Fantomes d' Ismael" - der Film läuft außer Konkurrenz.