15 Dinge, die Sie über Cara Delevingne wissen müssen

•Ihr neuer Film ist die historische Romanze "Tulpenfieber", in der sie erneut mit Dane De Haan, ihrem Leinwandpartner in "Valerian", vor der Kamera stand. Dieser spielt einen mittellosen Maler im Amsterdam des 17. Jahrhunderts, der sich in die Frau (Alicia Vikander) eines reichen Kaufmanns verliebt. Cara spielt Annetje, das Modell des Künstlers.

•Sie wurde am 12. August 1992 in Hammersmith, London, in eine der bekanntesten Society-Familien des Landes geboren und wuchs in Belgravia auf, der zu den reichsten Stadtteilen der Welt zählt. Ihre Mutter Pandora war ein Partygirl der Achtziger, ihr Vater ist Immobilienhändler. Sie hat zwei ältere Schwestern, Chloe und Poppy. Letztere ist ebenfalls ein Ex-Model, das in die Schauspielerei wechselte. Ihre Patentante ist übrigens die britische Schauspielerin Joan Collins.

•Bereits als Zehnjährige begann Cara mit dem Modeln und zierte, fotografiert von Bruce Weber, das Cover der italienischen "Vogue".

•Mit 15 Jahren litt Cara unter Depressionen wegen der Drogenabhängigkeit ihrer Mutter, und unter Dyspraxie, einer Entwicklungsstörung, die ihre Schulzeit massiv erschwerte. Wegen dieser Lernschwierigkeiten brach sie die Bedales School dann auch ab und verlegte sich voll aufs Modeln.

•2010 wirkte sie in zwei Videos von Bryan Ferry mit, "You Can Dance" und "Shameless":





•Ein Jahr später entdeckte sie Christopher Bailey von Burberry, als sie für eine Modewebsite arbeitete. Er engagierte Cara für die Frühlings/Sommer-Kampagne 2011, der Anfang ihrer Weltkarriere als Model, in deren vierjährigem Verlauf sie für nahezu alle namhaften Häuser, darunter Fendi, Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana und Chanel auf den Catwalk ging.

•Für die Marke Hogan drehte sie 2013 einen kleinen Werbespot, in dem sie mit dem Song "I Want Candy" auch ihr musikalisches Talent unter Beweis stellt:





•Sie spielt auch Schlagzeug und Gitarre. 2011 und 2012 nahm sie mit dem Produzenten Simon Fuller zwei selbstkomponierte Alben auf, den ihr angebotenen Plattenvertrag lehnte Cara aber ab, weil sie dafür ihren Namen hätte ändern sollen.

•Cara hat drei Tattoos, ihre Glückszahl, die römische XII, an der Unterseite ihres rechten Arms, "Made in England" auf der Sohle ihres linken Fußes und einen Elefanten auf ihrem rechten Arm, in Gedenken an ihre verstorbene Großmutter.

•2014 drehte sie für das jährliche Comedy-TV-Event "The Feeling Nuts Comedy Night" einen amüsanten Clip für die, ja, Hodenkrebsvorsorge:





•Und spielte mit Pharrell Williams und Geraldine Chaplin in Karl Lagerfelds Kurzfilm "Reincarnation", den der Modedesigner anlässlich der Chanel Paris-Salzburg 2014/15 Métiers d’art Kollektion inszenierte:





•Im Juni 2015 wurde Caras Profil von der Website ihrer Agentur Storm Model Management entfernt. Ein paar Wochen später bestätigte sie, dass sie das Modeln aufgeben und sich fortan auf die Schauspielerei konzentrieren möchte. Der Hauptgrund, so verriet sie, sei gewesen, dass der Modelstress ihre Schuppenflechte (Psoriasis) verschlimmert habe.

•Das sagt sie:

"Ich wurde nur benutzt, oder besser: Ich ließ mich benutzen. Das ist nicht die Schuld der Modewelt, ich war einfach noch nicht reif genug. Als Schauspielerin entdecke ich nun meine eigene Stimme, und ich bin Herrin meiner eigenen Entscheidungen. Für mich ein völlig neues Leben."

•Das sagen andere:

"Mein Gespür für ihr Talent hat mich nicht getäuscht, und ich bin mir sicher, dass wir noch viel von ihr als Schauspielerin sehen werden." (Luc Besson, Regisseur ihres Films "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten").

Cara Delevingne für Einsteiger:

„Anna Karenina“ (2012)

„Playhouse Presents: Chloe“ (2014)

„Margos Spuren“ (2015)

„Tulpenfieber“ (2017)

„Valerian – Die Stadt der tausend Planeten“ (2017)