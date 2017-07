15 Dinge, die Sie über Clive Owen wissen müssen

•In seinem neuen Film, Luc Bessons intergalaktischer Achterbahnfahrt "Valerian" um die Abenteuer eines Agentenpärchens, spielt Clive Owen den General Commander Arün Flitt, der entführt wird, und den die beiden versuchen zu befreien.

•Er wurde am 3. Oktober 1964 in Keresley, Coventry, Warwickshire, geboren. Sein Vater Jess war Country- und Western-Sänger, der die Familie verließ, als Clive drei Jahre alt war. Er wuchs mit seinen vier Brüdern bei seiner Mutter und seinem Stiefvater auf.

•Er besuchte die Binley Park Comprehensive School und debütierte mit 13 im dortigen Jugendtheater als Artful Dodger in "Oliver!". 1987 schloss er die Royal Academy of Dramatic Art ab und spielte in der Young Vic Theatre Company in zahlreichen Shakespeare-Stücken.

•1988 drehte er mit dem romantischen Drama "Vroom!“ seinen ersten Kinofilm





•Seinen ersten großen Bühnenerfolg feierte er 1997 in dem bissigen Beziehungsdrama "Hautnah". Er spielte die Rolle des Dan, die Jude Law 2004 in Mike Nichols gleichnamiger Verfilmung übernahm, während Owen die andere männliche Hauptrolle des Larry spielte.

•Während seines Studiums an der Royal Academy of Dramatic Art lernte Clive die Schauspielerin Sarah-Jane Fenton kennen. Die beiden sind seit dem 6. März 1995 verheiratet und haben zwei Töchter, Hannah (20) und Eve (18).

•Seit 2001 spielte er in zahlreichen Werbekurzfilmen von BMW mit. Für die Reihe "The Hire" konnte der Autokonzern einige der renommiertesten Regisseure des internationalen Kinos verpflichten, darunter Guy Ritchie für "Star" (2001) mit Madonna, Tony Scott für "Beat The Devil“ (2002) mit Gary Oldman und James Brown und Neill Bloomkamp für "The Escape“ (2016) mit Dakota Fanning

•2007 warb Owen für den Lancome-Duft "Hypnose"

•Bislang steht nur eine Oscarnominierung, als Bester Nebendarsteller in "Hautnah" (2004) auf dem Konto. Den Golden Globe gewann er hingegen, für die beiden TV-Produktionen "Hemingway & Gellhorn" (2012) und "The Knick" (2013) war er ebenfalls in der Ziehung.

•Er ist ein großer Fan des FC Liverpool.



•Vier Jahre später auch für Bulgari Man Testimonial



•Für den italienischen Regie-Meister Paolo Sorrentino ("La Grande Bellezza") stand er dieses Jahr in dessen Campari-Kurzfilm dann hinter der Bartheke:



•Das sagt er: "Die guten Jungs zu spielen hat mich nie interessiert, ich fühlte mich immer schon zu den gefährlicheren Typen hingezogen. Diese Rollen sind gewöhnlich viel interessanter, und ich hatte nie Angst sie spielen."



•Das sagen andere: "Für einen Filmstar hat Owen seltsamerweise eine geringe Ausstrahlung. Er ist da… aber irgendwie auch nicht. Vielleicht ist es genau das. Er besitzt eine Qualität, die bei Schauspielerin heuzutage sehr selten ist: geheimnisvoll."



•Clive Owen für Einsteiger:



"Bent" (1997)



"Der Croupier" (1998)



"Gosford Park" (2001)



"Hautnah" (2004)



"Inside Man" (2006)



"Children of Men“ (2006)



"The Knick" (2014)