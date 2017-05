«The Runaround» auf DVD: J.K. Simmons in Buddy-Komödie

Berlin (dpa) - Für seine Rolle als harter und gnadenloser Musiklehrer in «Whiplash» (2014) wurde J.K. Simmons (62), dessen Karriere erst jetzt so richtig in Schwung kommt, mit einem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Bisher ist es dem US-Schauspieler allerdings noch nicht so ganz gelungen, seinen Gewinn auch in ganz große Rollen umzumünzen. Meistens bleiben ihm nur kleinere Parts («The Accountant», « Boston»), die aber immer nachhaltig in Erinnerung bleiben.

J.K. Simmons ist ein Charakterdarsteller mit einem Charakterkopf. Ein Mann, der mit Mimik und kleinsten Gesten die ganze Leinwand zu füllen vermag. Allein wenn der Ausnahmekünstler nur seine Mundwinkeln hochzieht, dann kann er damit gleichermaßen Freude, Ironie oder Gefahr vermitteln. Keine Frage, J.K. Simmons ist ein echter «Scene Stealer».

Eine Hauptrolle gab es nun für ihn in der kurzweiligen und vergnüglichen Buddy-Komödie «The Runaround - Die Nachtschwärmer» (Ascot Elite) von Gavin Wiesen, die jetzt auf DVD/Blu-ray erschienen ist. Darin spielt J.K. Simmons einen knallharten Geschäftsmann (Beschaffungswesen), der sich auf die Suche nach seiner vermeintlich verschwunden Tochter macht, zu der er eigentlich kein besonders enges Verhältnis hat.

Sein «Buddy» wird von Emile Hirsch gespielt, der mal mit Ginnie (Analeigh Tipton) zusammen war. Ein echtes Weichei und weinerlicher Looser, der sich als Banjo-Spieler durchschlägt, keinen Wein verträgt und am liebsten Tofu isst, während Mr. Gallo (J.K. Simmons) auf blutige Steaks steht.

Dieses ungleiche Paar, dessen erstes Treffen in einer absoluten Katastrophe endete, könnte natürlich unterschiedlicher nicht sein - und doch schweißt sie das Schicksal für eine Nacht in Los Angeles zusammen. Eine gemeinsame Basis haben sie immerhin: beide mögen die Musik von Bob Seeger («Night Moves»).

Und diese Nacht hat es in sich: Einbruch, Messerattacken, Drogenmissbrauch und Schlägereien - auf die beiden Nachtschwärmer wartet das ganze Programm. Und natürlich ist das Ganze beiläufig auch ein Selbstfindungstrip, bei dem die ganze Bandbreite von Beziehungsstörungen abgearbeitet wird. Es ist eine Nacht, die diese beiden Männer verändern wird.

Das mag vielleicht alles ein bisschen vorhersehbar sein - wie Buddy-Komödien halt so sind, aber J.K. Simmons und Emile Hirsch mag man gerne bei ihrem äußerst unterhaltsamen Annäherungsprozess zusehen. Und niemand vermag mit so viel Würde ein rosa T-Shirt mit der Aufschrift «Keep It Sushi» zu tragen wie J.K. Simmons.