"Schlechteste Schauspielerei, die ich je erlebt habe"

David Beckham gehört sicher zu den größten Fußballern, die England in seiner Geschichte hervorgebracht hat. Was die Schauspielfähigkeiten des Ex-Nationalspielers angeht, liefert der 42-Jährige in den Augen vieler hingegen eine unterirdische Leistung ab.

Konkret in der Kritik ist sein Gastauftritt im Historienspektakel "King Arthur: Legend of the Sword" von Guy Ritchie, in dem Beckham den Chef einer Betrügerbande verkörpert. Obwohl das heutige Model in Großbritannien, wo der Streifen am 19. Mai in die Kinos kommt, bislang nur ein einer kurzen Trailersequenz zu sehen ist, hagelt es in den sozialen Netzwerken vor allem Spott und Häme für ihn.



This is the worst piece of acting I have had the misfortune to witness.#DavidBeckham@KingArthurUK — Lummel (@fuzzle7777) 9. Mai 2017

The only thing I took away from King Arthur is that David Beckham can't act. And I think I already knew that. — Sam Cornish (@SamCornish92) 8. Mai 2017

I was really looking forward to seeing that new King Arthur film...until I found out David Beckham was in it. 😡 #KingArthurLegendOfTheSword — Lowri † (@itsLowritbh) 9. Mai 2017

"Das ist die schlechteste Schauspielerei, die ich zu meinem Unglück miterlebt habe", fand ein Nutzer deutliche Worte."Das Einzige, was ich aus "King Arthur" gelernt habe, ist, dass David Beckham nicht schauspielern kann. Und ich glaube, das wusste ich bereits", kommentierte ein anderer.Für eine Userin ist Beckhams Auftritt gar ein Grund, sich den Film gar nicht erst anzuschauen, und dass, obwohl sie sich eigentlich sehr auf den Film gefreut habe.