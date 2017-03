«Bibi & Tina» verteidigen Spitze gegen «Logan»

Bibi und Tina haben den Thron der deutschen Kinocharts gegen «Logan» verteidigt. «Bibi & Tina 4 – Tohuwabohu Total» kam am Wochenende nach vorläufigen Trendzahlen auf weitere 331 000 Zuschauer, wie Media Control am Montag mitteilte.

Der Jugendfilm von Regisseur Detlev Buck mit Lina Larissa Strahl (Bibi) und Marie Koroll (Tina) kratzt nach zwei Wochen bereits an der Millionenmarke.

Der Actionfilm «Logan - The Wolverine» erreichte gut 311 000 Zuschauer und musste sich zum Filmstart mit Platz zwei begnügen. Hugh Jackman verkörpert den Mutanten mit den langen Krallen und zeigt ihn als derangierten Superhelden in einem postapokalyptischen Amerika des Jahres 2029.

Knapp drei Millionen Kinozuschauer in Deutschland haben bereits in «Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe» die erotischen Abenteuer von Studentin Anastasia Steele und Unternehmer Christian Grey mitverfolgt. In seiner vierten Woche rangiert der Film mit 220 000 Besuchern auf Platz drei der Charts.

«La La Land», zuletzt Siebter, kehrt in die Top Fünf zurück und ist mit 104 000 Besuchern jetzt Vierter. Der Muscial-Film hatte sechs Oscars gewonnen, unter anderem für Regisseur Damien Chazelle und Hauptdarstellerin Emma Stone.

Mit 101 000 Zuschauern fiel der Actionthriller «John Wick: Kapitel 2» mit Keanu Reeves vom dritten auf den fünften Platz zurück.