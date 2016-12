Starken Mädchen steht die Welt offen - so auch im neuen Disney-Abenteuer «Vaiana - Das Paradies hat einen Haken». Die Südseeinsel Motunui ist in Gefahr. Dahinter steckt ein Fluch, den der Halbgott Maui vor Urzeiten über Vaianas Volk gebracht hat.

Vaiana will die Inselwelt retten. Doch damit es klappt, muss sie erst Maui dazu überreden, ihr zu helfen. Pech nur, dass der eitle Halbgott lieber in Erinnerungen an einstige Heldentaten schwelgt, als sich mit einem Mädchen in ein gefährliches Abenteuer zu stürzen.

Die Macher von Disney-Klassikern wie «Arielle, die Meerjungfrau» oder «Aladdin» haben bei diesem Zeichentrickmärchen Regie geführt. Es basiert auf uralten Legenden der ozeanischen Inseln.

In der deutschen Version wird Maui von Andreas Bourani gesprochen. Vaiana erhält ihre Stimme von Lina Larissa Strahl alias Bibi Blocksberg. Prominent besetzt ist auch der Titelsong: Helene Fischer singt «Ich bin bereit».

Vaiana - Das Paradies hat einen Haken, USA 2016, 107 Min., FSK ab 0, von Ron Clements und John Musker, in der deutschen Fassung mit den Stimmen von Lina Larissa Strahl und Andreas Bourani