Die Harry Potter-Filme machten sie zum Weltstar. Nun ist Emma Watson in der Neuauflage des Disneyklassikers „Die Schöne und das Biest“ zu sehen - und zu hören. Denn wie es sich für einen waschechten Disneyfilm gehört, wird darin natürlich auch gesungen. Einen ersten Reinhorcher des Songs „Something There“ gibt es nun bei Twitter - gesungen von Watson persönlich. Schon der erster Trailer knackte vergangenen Mai mit über 92 Millionen Klicks sämtliche Rekorde. Und auch der Gesangsausschnitt wurde schon millionenfach angehört. Als Kind nahm Watson zwar Gesangsunterricht, doch auf der Leinwand hörte man sie bislang noch nicht singen. Das ändert sich am 17. März, wenn sie schließlich als Belle in „Die Schöne und das Biest“ in den Kinos zu sehen ist.