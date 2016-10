Vom Filmset von «Game of Thrones» ist Liam Cunningham nach Stuttgart gekommen, um einen besonderen Freund zu überraschen: Hussam Al-Heraki, der mit seiner Familie aus Syrien geflohen ist. «Ich wollte ihn persönlich in Europa willkommen heißen», sagte Cunningham bei dem Treffen. Der Schauspieler hatte den 16 Jahre alten Jungen kennengelernt, als er mit der Hilfsorganisation World Vision ein Flüchtlingscamp in Jordanien besuchte. O-TON Liam Cunningham, hat Hussam Al-Heraki im Flüchtlingslager kennengelernt «He's a clever boy. Somebody that has been through so much difficult. Including the journey, inclouding the bombing of his school, this terrible stuff. If you can still come through with your character and your soul in tight than you have beaten the soldiers. They haven't won. And this is a winner, he is a hero. So you have to respect that. And heros deserve the help from all of us.» «Er ist ein schlauer Junge, jemand, der durch viele Schwierigkeiten durch musste. Die Reise eingeschlossen, die Zerbombung seiner Schule, all diese schrecklichen Sachen. Wenn du trotz all dem mit deiner Persönlichkeit und deiner Seele verbunden bleibst, dann hast du die Soldaten besiegt. Sie haben nicht gewonnen. Und das ist ein Gewinner, er ist ein Held. Das muss man respektieren. Und Helden verdienen die Hilfe von uns allen.» Über WhatsApp und Skype blieben sie seitdem in Kontakt. Seit kurzem lebt Hussam nun in Stuttgart. Das es so schnell zu einem Wiedersehen mit Cunnigham kommen würde, damit hatte der 16-Jährige nicht gerechnet. Als Ritter Ser Davos Seewert ist Cunnigham ein Star für «Game of Thrones»-Fans, wahre Ritterlichkeit hat er jetzt im echten Leben bewiesen.