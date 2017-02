Was ist die groß geworden: Emma Schweiger ist kein Küken mehr

Sie ist vor den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen - und tut es immer noch. Millionen Zuschauer waren in den Kinosälen dabei, als Emma Schweiger im Alter von vier Jahren das Kindergartenkind Cheyenne-Blue in "Keinohrhasen" verkörperte und - gerade acht Jahre alt - ihre erste Hauptrolle im Film "Kokowääh" spielte. Immer an ihrer Seite: Vater Til Schweiger. Mit mittlerweile 14 Jahren ist die jüngste Schweiger-Tochter aber längst nicht mehr das süße Mädchen aus "Keinohrhasen": "Sie begibt sich auf Identitätssuche jenseits ihrer Eltern" heißt es im Presseheft ihres neuen Films "Conni & Co. 2", der am 30. März in die Kinos kommt. Und auch die ersten Presse-Fotos des Films beweisen: Emma Schweiger ist ganz schön groß geworden.

Emma Schweiger posiert auf Instagram wie ein Profi

Die 14-Jährige spielt, wie auch im ersten Teil der Kinderbuchreihe, die Hauptrolle. Was sich verändert hat: Emma hat die kindlichen Kleider und braven Mittelscheitelfrisuren aus " Keinohrhasen" abgelegt, trägt jetzt kurze Shorts, coole Turnschuhe und lässige Frisuren - wie ein typischer Teenager.



Dass die in Kalifornien lebende Emma mitten in der Pubertät steckt, zeigt sie auch regelmäßig auf ihrem Instagram-Profil. Dort postet sie modische Outfits aus ihrer Wahlheimat Los Angeles und beweist, dass sie sich schon genauso cool in Pose werfen kann wie ihre älteren Geschwister. Was auch auffällt: Emma ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

I wasn't very happy in my other picture so I deleted it. This is better, I like this :) Ein von Emma Tiger Schweiger (@emma.schweiger) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 14:39 Uhr

Emma - das erfolgreichste Schweiger-Küken

Emma ist das jüngste der vier Kinder von Til und Dana Schweiger - und gilt auch als das erfolgreichste: Die älteren Geschwister Valentin, Luna und Lilli übernahmen zwar ebenfalls Gastrollen in einigen Filmen ihres Vaters - Bruder Valentin, 21, und Schwester Lilli, 18, haben sich mittlerweile jedoch aus der Schauspielerei zurückgezogen. Einzig Luna Schweiger, 20, war zuletzt als Filmtochter ihres Vaters in der "Tatort"-Reihe zu sehen, trat außerdem mit Mutter Dana in der RTL-Show "Dance Dance Dance" auf. An den Schauspiel-Erfolg ihrer jüngsten Schwester, die schon mehrere Hauptrollen besetzte, kommt sie jedoch nicht heran.



Bis jetzt ist die Schauspielerei für Nesthäkchen Emma nur ein Hobby - ihre Filme dreht sie bisher nur in den Schulferien. Mutter Dana, die im letzten Sommer mit ihrer jüngsten Tochter von Hamburg nach Malibu gezogen ist, findet es wichtig, dass "Emma zwischen Schule und Dreharbeiten auch genug Zeit für ihre Kindheit hat". Ein Kind ist Teenager Emma zwar nicht mehr - so ganz hat sie sich dennoch nicht von ihren Eltern abgenabelt: Die Regie im Film "Conni & Co. 2" übernahm - wie sollte es auch anders sein - ihr Vater Til Schweiger.