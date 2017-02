Gefürchtete "Goldene Himbeere" geht an zwei Superhelden

Vom Superhelden zum Superflop: Die Comicverfilmung " Batman v. Superman: Dawn of Justice" ist am Samstagabend in Hollywood mit dem gefürchteten Filmpreis "Goldene Himbeere" als schlechtester Film des Jahres ausgezeichnet worden. Das Action-Spektakel gewann zudem drei weitere der so genannten "Razzies" in den Kategorien schlechte Schauspielerei, schlechtes Drehbuch und schlechte Regie.



Auf ebenfalls vier "Goldene Himbeeren" kam der so genannter "Dokumentarfilm" eines rechtskonservativen Aktivisten gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Der Clinton-Kritiker Dinesh D'Souza strich für das Machwerk unter anderem die Preise als schlechtester Regisseur und schlechtester Schauspieler ein. In dem Film "Hillary's America" wird die Politikerin gnadenlos verunglimpft.



Beide Filme seien "entschieden unterschiedlich", erklärte das Preisverleihungskomitee. Gemein sei ihnen aber, dass es sich bei ihnen um "filmischen Matsch" handle. Ihr Erfolg an der Kinokasse fiel sehr unterschiedlich aus: "Batman v. Superman" spielte rund 825 Millionen Euro ein, "Hillary's America" brachte es nur auf 12,4 Millionen Euro.



Nur eine holte bislang ihre Goldene Himbeere ab

Die "Goldenen Himbeeren" werden seit 1980 verliehen - als erklärtes Gegenmodell zu den Oscars, die traditionell einen Abend später in Hollywood vergeben werden. Die Preisträger erscheinen fast nie persönlich, um die Schmäh-Trophäe abzuholen.



Eine Ausnahme machte 2010 Sandra Bullock - die dann einen Abend nach dem Empfang der " Goldenen Himbeere" einen Oscar als beste Schauspielerin gewann.