Grapscher, Busenblitzer und ein Leopard - die Höhepunkte aus 70 Jahren

Mit dem französischen Liebesdrama "Les Fantômes d'Ismaël" starten an diesem Mittwoch die Filmfestspiele von Cannes. In diesem Jahr feiert das Festival ein Jubiläum: Es findet zum 70. Mal statt. Erstmals war die Stadt an der Côte d'Azur 1946 Gastgeber der internationalen Filmszene. Heute gehört das Festival zu den wichtigsten Treffpunkten der Milliardenbranche.



In all den Jahren waren Fotografen der Agentur Getty Images vor Ort und haben die Stars auf dem roten Teppich abgelichtet, aber auch Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen geliefert. So entstand über die Jahrzehnte eine gigantische Bildergalerie über die Internationalen Filmfestspiele von Cannes, die von 1946 bis in die Gegenwart reicht. Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder Getty-Fotografen vor Ort und werden mit einem 80-köpfigen Team im Laufe der kommenden zehn Tage schätzungsweise 500.000 Bilder schießen.



Anlässlich des 70. Jubiläums öffnet Bob Ahern, der Leiter des Getty-Images-Archivs, seine Schatulle und zeigt zehn Bilder aus den zurückliegenden Jahrzehnten.