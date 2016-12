Zsa Zsa Gabor ist tot: Die ungarisch-US-amerikanische Schauspielerin und Promi-Dame ist laut Medienberichten in Los Angeles gestorben. Gabor war berühmt für ihren Glamour und ihre insgesamt neun Ehen. Sie wurde 99 Jahre alt. Geboren wurde sie 1917 in Budapest. Die meiste Zeit lebte sie dann in den USA. Sie starb nun in ihrem Zuhause in Kalifornien.