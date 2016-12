Hollywood-Stern für Viola Davis auf dem «Walk of Fame»

Die US-amerikanische Schauspielerin Viola Davis («The Help») wird in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Nach Mitteilung der Veranstalter soll die 51-Jährige am 5. Januar ihre Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen.

Oscar-Preisträgerin Meryl Streep ist als Gastrednerin eingeladen. Die beiden standen 2008 gemeinsam für den Film «Glaubensfrage» vor der Kamera.

Davis war durch ihre Hauptrolle in dem Südstaaten-Drama «The Help»

über schwarze Hausmädchen der weißen Oberschicht in den 1960er bekannt geworden. Die Rolle brachte ihr 2012 eine Oscar-Nominierung ein. 2015 gewann sie als erste schwarze Schauspielerin die Emmy-TV-Trophäe als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie («How to Get Away with Murder»). Derzeit ist sie an der Seite von Denzel Washington in dem Drama «Fences» in den US-Kinos zu sehen.