Henry Cavill macht bei «Mission: Impossible 6» mit

Superman-Darsteller Henry Cavill (33, «Batman v Superman: Dawn of Justice», «Man of Steel») trifft in «Mission: Impossible 6» auf den Agenten Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise.

«Danke für die Einladung», schrieb Cavill am Freitag auf Instagram, als Antwort auf ein Posting von Christopher McQuarrie am Vortag, in dem der Regisseur Cavill augenzwinkernd fragt, ob er an einer Rolle im sechsten Teil des Action-Thrillers interessiert sei.

«Ich liebe eine gute Herausforderung», antwortete Cavill, wie etwa von Flugzeugen baumeln, an den Fingerspitzen an einem Felsen hängen oder Wolkenkratzer hochklettern. Über seine Rolle wurde zunächst nichts bekannt.

Nach «Mission: Impossible - Rogue Nation» (2015) hatten Tom Cruise und McQuarrie bereits Ende 2015 die sechste Folge angekündigt. Als weitere Schauspieler sind Rebecca Ferguson und Jeremy Renner an Bord. Der Film soll im Juli 2018 in die Kinos kommen. Die fünfte Folge mit Cruise in der Rolle des amerikanischen Top-Agenten Ethan Hunt spielte weltweit über 680 Millionen Dollar ein.