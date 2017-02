Berlinale mit Gere, Bleibtreu und «Tiger Girl»

Nach der feierlichen Eröffnung zeigt die 67. Berlinale am Freitag Filme mit Stars wie Richard Gere, Laura Linney und Moritz Bleibtreu.

IM WETTBEWERB: Gere und Linney sind in «The Dinner» des israelischen Regisseurs Oren Moverman zu sehen. Darin geht es um ein dunkles Familiengeheimnis, das das Verhältnis zweier Ehepaare belastet. Neben Movermans Drama startet der ungarische Beitrag «On Body and Soul» («Teströl és lélekröl») von Ildiko Enyedi ins Rennen um die Festival-Trophäen.

SONST AUF DEM ROTEN TEPPICH: Außer Konkurrenz wird «T2 Trainspotting» von Danny Boyle präsentiert, die Fortsetzung des Kultfilms aus den 90er Jahren. Moritz Bleibtreu spielt im Film «Es war einmal in Deutschland...» mit, der als Berlinale-Special läuft. Regisseur Sam Garbarski geht der Frage nach, wie sich ein Jude 1946 in Deutschland, dem Land der Täter, zurechtfindet.

EHRE: Die einflussreiche Verleiherin und Produzentin Nansun Shi aus Hongkong wird mit einer Berlinale-Kamera geehrt. Die Trophäe verleiht das Festival an Persönlichkeiten, mit denen es sich besonders verbunden fühlt. Nansun Shi war 2007 in der Jury der Filmfestspiele und seitdem regelmäßig in Berlin zu Gast.

PANORAMA: Der deutsche Film « Tiger Girl» von Jakob Lass eröffnet zusammen mit der brasilianischen Produktion «Vazante» die Berlinale-Reihe Panorama Special. Lass' Film handelt von der Freundschaft zweier Frauen, bei der die Wertmaßstäbe ins Wanken geraten, wie es in der Ankündigung heißt - «ein veritables Sittengemälde aus dem Souterrain unserer heutigen Republik.»