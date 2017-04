Endlich: Das ist der erste Trailer zu "Star Wars" Episode 8

Der letzte " Star Wars"-Film "Rogue One" ist kaum aus den Kinos verschwunden, da läuft bei Disney schon die Hype-Maschine wieder warm - und beschert uns zu Ostern den ersten Trailer zum achten Film "Die letzten Jedi". Und der ist vollgepackt mit Anspielungen, wie es mit Rey, Finn und Co. weitergeht.



Als Neuzugang Rey am Ende von "Das Erwachen der Macht" vor Alt-Jedi Luke Skywalker stand, war klar: Diese junge Frau wird der nächste Jedi. Im Trailer gibt es nun Gewissheit: Rey trainiert mit dem Lichtschwert, wird in der Kunst der Macht geschult - begleitet von kaum verständlichen Aussagen der Jedi-Meister Obi-Wan und Yoda als Stimmen im Hintergrund. Reys Weg zur Macht und ihre bisher bewusst mysteriös gehaltene Hintergrundgeschichte dürften zu den wichtigsten Storylines des neuen Star-Wars-Films zählen.





Was passiert mit Prinzessin Leia?

Aber auch sonst ist jede Menge los im Universum. Die neuen Charaktere Fin und Poe sind beide als Teil von rasanten Raumschlachten und am Boden zu sehen. Der von Fans heißgeliebte Droide R2D2 steht mit einer nicht erkennbaren Figur vor den brennenden Ruinen eines Gebäudes - aus dem kurz danach Schurke Kylo Ren und seine Schergen treten.

Das echte Highlight für die Fans kommt dagegen ganz ruhig daher: Die schon aus der ersten Trilogie bekannte, ehemalige Prinzessin und nun Generalin Leia Organa steht einfach in einer Kommando-Zentrale. Schauspielerin Carrie Fisher war Ende letzten Jahres verstorben. Wie es mit ihrer Figur weitergeht, wird unter Fans heftig spekuliert. Die Verantwortlichen haben eine Wiederbelebung mit Computer-Tricks trotz des plötzlichen Todes bereits ausgeschlossen. Weil es trotzdem keine Änderungen am nächsten Teil geben soll, wird mit der Heldin wohl irgendetwas geschehen müssen. Bis wir erfahren, was genau das ist, werden wir wohl auf den Filmstart im Dezember warten müssen.