Das sind die ersten Bilder aus "Die letzten Jedi"

Mit "Das Erwachen der Macht" zeigte Disney, dass man die "Star Wars"-Serie würdig fortsetzen kann., mit "Rogue One" schaffte man sogar einen tollen zusätzlichen Film, der allerdings auf die altbekannten Helden verzichtet. Im Dezember kommt mit "Die letzten Jedi" nun endlich der nächste Teil der offiziellen Haupthandlung ins Kino. Der erste Trailer verrät schon jede Menge zum Film.

Denn dass Luke Skywalker am Ende des letzten Teiles auftauchte, war natürlich kein Zufall. Im neuen Film kommen nun die Jedi zurück - in Form der neuen Figur Rey. Dass die mehr auf dem Kasten hatte, wurde schon in "Das Erwachen der Macht" angedeutet. Und auch sonst geht es im "Star Wars"-Universum kräftig zur Sache.