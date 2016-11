•Ihr neuer Film ist Woody Allens nostalgische Komödie "Café Society", eine Hommage ans Hollywood der 30er Jahre. Kristen Stewart spielt die Sekretärin eines mächtigen Casting-Agenten, in die sich der New Yorker Juwelierssohn Ben verliebt, der in der Filmmetropole sein Glück versucht.

•Sie wurde am 9. April 1990 in Los Angeles geboren. Ihr Vater John ist TV-Produzent, ihre australische Mutter Jules arbeitet als Script Supervisor.

•Ein Talentscout entdeckte Kristen, als sie in einem Weihnachtsstück auf der Schulbühne stand. Da war sie acht Jahre alt.

•Ein Jahr später spielte sie in der Disney-Channel-Produktion "Das dreizehnte Jahr" (1999) ihre erste Rolle, ohne Worte, in einer Warteschlange.

•Kurz danach wirkte sie in einem Werbespot von Porsche mit.

•Die Vampir-Romanze "Twilight - Biss zum Morgengrauen" machte Kristen Stewart zum Weltstar. Mit gerade mal 20 führte sie die Liste der erfolgreichsten Schauspielerinnen 2010 an. Jahreseinkommen: knapp 29 Millionen Dollar.

•Für die Rolle der Bella Swan musste sie braune Kontaktlinsen tragen, Kristens Augenfarbe ist grün.

•Sie spielt Akustik- und E-Gitarre. In der Filmbiografie "The Runaways" griff sie als Joan Jett selbst in die Saiten und sang auch sechs Songs. Trompete beherrscht sie übrigens auch.

•Von 2008 bis 2012 war Kristen Stewart mit ihrem "Twilight"-Partner Robert Pattinson liiert. Seit Juli diesen Jahres ist sie mit ihrer früheren persönlichen Assistentin Alicia Cargile zusammen.

•Ein großer Fan von ihr ist Karl Lagerfeld. Für Chanel inszenierte er sie als Coco Chanel in dem Kurzfilm "Once and Forever" und in dem Werbespot für die Kollektion "Paris in Rome".

•Auch für den Balenciaga-Duft Rosabotanican warb sie.

•Für ihre Leistung in Olivier Assayas Schauspieler-Drama "Die Wolken von Sils Maria" gewann Stewart 2015 als erste Amerikanerin den César (Beste Nebendarstellerin).

•Das sagt sie:

"Mit 17 wurde ich schlagartig berühmt, und in diesem Alter weißt du überhaupt noch nicht, wie du mit mehr als einer Handvoll Leute umgehen sollst. Du versuchst herauszufinden, wer du bist, wie du sein sollst, und wie du das beeinflussen kannst. Wenn diese Dinge von den Massen da draußen bestimmt sind und nicht von dir oder Menschen, die dir nahe stehen, setzt das eigenartige Gedankenprozesse in Gang, die nicht natürlich sind."

•Das sagen andere:

"Sie hat keine Angst, sich für ihre Kunst zu entblößen, und ich glaube, dass ihr klar ist, was damit verbunden ist. In diesem Mädchen steckt nichts, was mit Hollywood zu tun hat, und es ist ihr scheißegal, was andere denken. Wenn's hochkommt, habe ich vielleicht drei Menschen dieser Art in meinem Leben getroffen." (Riley Keough, enge Freundin und Filmpartnerin in "The Runaways").

Kristen Stewart für Einsteiger:



"Panic Room" (2002)

"Speak" (2004)

"Twilight - Biss zum Morgengrauen" (2008)

"Willkomen bei den Rileys" (2010)

"The Runaways" (2010)

"Die Wolken von Sils Maria" (2014)