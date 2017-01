Schmacht! Die schönsten Bilder aus dem Film-Hit "La La Land"

Es war ein Rekord, den es so noch nie gab: Sieben Mal war der Liebesfilm "La La Land" bei den Golden Globes nominiert - und sieben Mal gewann er die Trophäe auch. Kein anderer Streifen hat jemals so viele Awards bei der Preisverleihung abstauben können. Doch das Musical mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen bewegt Kritiker wie Zuschauer. Es ist eine Hommage an das alte Hollywood der 40er und 50er Jahre, voll von großen Gesten und Musik. Gleichzeitig schaffen es Gosling und Stone mit einer unglaublichen Lässigkeit, selbst die übertriebenste Stepptanz-Sequenz cool aussehen zu lassen. Und dann sind da die Bilder.

Stellenweise möchte man in die Leinwand eintauchen, so malerisch sind die Kulissen und Kostüme aufeinander abgestimmt. Wie aus alten Technicolor-Filmen wirken die Farben. Die Liebesgeschichte zwischen der aufstrebenden Schauspielerin Mia und dem leidenschaftlichen Jazz-Musiker Sebastian bekommt so die bitter-süße Note, die den Film perfekt macht. Aber sehen Sie selbst.

"La La Land" ist ab dem 12. Januar in den deutschen Kinos zu sehen