Lego-Batman schlägt «Fifty Shades of Grey»

Ein Batman aus Lego hat an den nordamerikanischen Kinokassen die Fortsetzung der Erfolgsreihe «Fifty Shades of Grey» geschlagen. «The Lego Batman Movie» spielte an seinem Eröffnungswochenende rund 55,6 Millionen Dollar ein und landete damit auf dem ersten Platz der Kinocharts, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag (Ortszeit) berichtete.

Der Computeranimationsfilm, der in der vergangenen Woche auch in Deutschland startete, ist die Fortsetzung des ersten Lego-Erfolgsfilms von 2014.

Der zweite Teil der Erotikreihe «Fifty Shades of Grey», «Gefährliche Liebe», konnte sich mit rund 46,8 Millionen Dollar nur auf dem zweiten Rang platzieren. Das Drama, bei dem Hauptdarsteller Dakota Johnson und Jamie Dornan wieder mit dabei sind, ist ebenfalls bereits in den deutschen Kinos zu sehen.

Platz drei belegte der neue Actionfilm von Keanu Reeves, «John Wick: Kapitel 2», mit rund 30 Millionen Dollar. Der erste Teil war 2014 in den Kinos gewesen. In Deutschland soll das zweite Kapitel in der kommenden Woche starten.

Der Horrorfilm «Split», der in der vergangenen Woche den ersten Rang belegt hatte, landete nun mit rund 9,3 Millionen Dollar nur noch auf dem vierten Platz, vor «Hidden Figures: Unerkannte Heldinnen» mit 8 Millionen und «Bailey - Ein Freund fürs Leben» mit 7,4 Millionen.