Lupita Nyong'o: Eltern haben immer an mich geglaubt

Als große Herausforderung hat die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o ihren neuen Film «Queen of Katwe» beschrieben.

Die 33 Jahre alte Oscar-Preisträgerin («12 Years a Slave») spielt darin die Mutter Phiona Mutesis, eines Mädchens aus einem Slum der ugandischen Hauptstadt Kampala, das sich in die Schachweltklasse hocharbeitet. «Ich fand die Rolle so attraktiv, weil sie sich so stark von meinem eigenen Leben unterscheidet», sagte Nyong'o beim Toronto International Film Festival (TIFF), wo der Streifen der Inderin Mira Nair Weltpremiere feierte.

Sie habe das Glück gehabt, dass ihre Familie ihr als Kind das Umfeld bieten konnte, um ihre Fantasien und Träume auszuleben. «Meine Eltern haben immer an mich geglaubt. Ich war kein Kind, das draußen spielte, ich sperrte mich in mein Zimmer ein und spielte dort», erzählte Nyong'o. «Meine Mutter sagte mir dauernd, ich solle auf die Erde zurückkehren.» Heute begleite ihre Mutter sie zu allen Premieren.